倫敦奧運女子20公里競走冠軍成績被取消 中國藏族運動員切陽什姐遞補金牌

當地時間21日，國際田聯旗下獨立調查機構「田徑誠信委員會」發布公告稱，2012年倫敦奧運會女子20公里競走冠軍、俄羅斯選手娜舒曼洛娃（Elena Lashmanova）「因違規服用興奮劑被取消成績」。中國藏族選手切陽什姐遞補金牌。

國際田聯的田徑誠信委員會宣布，娜舒曼洛娃服用禁藥，違反了國際田聯的反禁藥守則，被罰由2021年3月9日起停賽兩年，取消她在2012年2月18日至2014年1月3日的所有比賽成績。委員會的聲明續指，娜舒曼洛娃已經接受了裁決。

在倫敦奧運上，娜舒曼洛娃與隊友簡妮絲堅娜（Olga Kaniskina）包攬金、銀牌，切陽什姐得銅牌。在2016年，簡妮絲堅娜因服用禁藥，被褫奪銀牌，兩位中國選手切陽什姐及劉虹遞補上去，分別得銀、銅牌。

現在，娜舒曼洛娃被褫奪奧運金牌，這代表切陽什姐及劉虹再上一位，前者獲得金牌，後者得銀，原來跑第5名的呂秀芝獲得銅牌。中國選手包攬了該項目的金、銀、銅牌。

切陽什姐也以打破當時亞洲紀錄的成績，成為了第一位獲得奧運會金牌的中國藏族運動員。她在微博上表示：

足足過去了十年，已這樣的方式迎來了我的奧運冠軍，得知消息後即開心又難過。 開心的是我能成為自己心中的冠軍，開心我可以擁有奧運金牌，雖然很多事情已經過去了，也不會擁有，但我有證明自己的獎牌。難過是我沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環，雖然光環是一時的，但那一刻的光環我想擁有，沒有得到或許能得到的自身價值，但過去已經過去，要想得到的依然在努力。 如今十年過去了，到了一切都看淡的年齡，明天開始依然又是「新的開始，零的起點」，感謝大家對我這麽多年的支持和祝福，願你我都健康，平安，快樂。 紮西德勒

稍早前，世界田徑總會在官網更新東京奧運成績，中國隊成為男子4x100米接力銅牌得主，原本摘銀的英國隊因隊員藥檢驗出兩種禁藥，最新顯示為取消資格。中國隊當時派出蘇炳添、吳智強、謝震業及湯星強出賽，幾經輾轉終摘得代表團歷史首面奧運短跑接力獎牌。

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責任編輯：尹航

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