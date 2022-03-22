東航墜機已知情況一文看懂 4個消息待確認

中國東方航空一架載有132人的波音737客機，3月21日下午在廣西梧州墜毀，救援仍在持續，現場山林散落飛機部分殘骸，暫未發現失聯人員，傷亡未明，失事原因待查。

目前事故已知情況：

涉事航班：

機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人

失事的東航MU5735航班，據悉機型為波音737-800。航班由雲南昆明飛往廣東廣州，3月21日下午1時15分在昆明長水國際機場起飛，原定3時05分抵達廣州白雲國際機場

失聯及墜毀時間、地點：

飛行數據顯示，航班起飛後，一直在約8,869米高度巡航；下午2時19分，飛機突然下降，飛行速度從約每小時845公里下滑。2分鐘後從雷達上消失，同時與地面失去聯繫

執飛機型：

出事的並非被停飛的737-MAX。據飛常準等多個平台數據顯示，事故航班由波音737-800執行，機齡6.7年，2015年6月22日交付東航雲南分公司，採用162座兩級客艙佈局

現場救援：

21日當地已組織2000多人救援。22日莫埌村現場發現客機殘骸和碎片，在核心區域並發現失聯人員的銀包、身份證、銀行卡等隨身物品，但尚未發現機上失聯人員

【東航墜機】事故核心區發現錢包等隨身物品 尚未尋獲失聯人員

東航載132人客機在廣西墜毀 習近平指示全力搜救（有片）

劉鶴及王勇夜赴廣西指導救援 波音：為協助調查做好準備

4個消息待確認

傷亡情況：

乘客名單：

白雲機場已設家屬接待工作組，工作人員會拿著一張已經打印好白色名單要家屬確認。該名單上有旅客名字拼音及座位等。有家屬情緒失控大哭；另有家屬漏夜趕往梧州

截至發稿時，機上乘客名單尚未正式公開。已知是失事航班上沒有外籍乘客據報道，

失事原因：

失事原因尚待調查，具體要找到黑盒才能判斷

有救援人員稱，現場滿地飛機殘骸，山谷間也被撞出一個深坑。由於飛機失事現場是在山林間，黑盒要靠無人機及人力搜尋有一定難度

在國家主席習近平作出指示全力組織搜救後，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴和國務委員王勇，已率有關部門趕赴廣西梧州，指導救援、善後及事故原因調查工作。

波音官方微博表示， 正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，技術專家也為協助中國民航局開展調查做好準備。

另美國國家運輸安全委員會（NTSB）則稱，已任命一名高級航空安全調查員，作為美國認可的代表參與墜機調查。