談俄烏衝突啟示 華駐東盟大使：不能允許域外大國引入集團對抗

中國駐東盟大使鄧錫軍昨日（21日）表示，烏克蘭局勢引發東盟各界深入思考，絕不能允許域外大國給本地區引入集團對抗，更不允許把地區國家當作集團對抗和地緣博弈的工具。

據澎湃新聞，鄧錫軍在印度尼西亞首都雅加達舉行視頻記者會。針對記者對烏克蘭局勢的提問，鄧錫軍表示，烏克蘭問題有着複雜的歷史背景和經緯，演變到今天這個局面，中方深感痛惜。當務之急是保持必要克制，緩和局勢、推動和談、防止出現大規模人道主義危機。

鄧錫軍批評，目前美歐等西方國家正在圍繞烏克蘭問題散佈關於中國的種種不實和虛假信息，其手法卑劣、用心險惡，意在推卸責任、抹黑中國，相信東盟國家會明辨是非、不被誤導。

國家不能只追求自身絕對安全

他指出，一些主流看法令人印象深刻、發人深省：一是東亞和平穩定局面彌足珍貴。和平是發展繁榮之基。冷戰結束後的三十年來，東亞地區保持和平穩定和發展繁榮，是地區國家共同努力、悉心維護的結果，這一局面來之不易，需要倍加珍惜。

二是維護和平穩定必須遵循正確安全理念。任何國家不能只追求自身或單方面的絕對安全，應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，摒棄獨享安全、絕對安全的想法，堅持多邊主義精神，充分考慮和照顧各方合理安全關切。

三是本地區和平安寧局面須由地區國家共同和自主來維護。地區國家應堅持通過談判停止衝突，通過對話解決爭端，通過合作增進互信，共同探討區域安全合作機制，維護地區和平與安寧。

台灣問題是中國內政

鄧錫軍指出，台灣問題與烏克蘭問題有着本質區別，兩者沒有任何可比性。最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，烏克蘭問題則是俄羅斯和烏克蘭兩個獨立國家之間的爭端。我們看到，有些人在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷損害中國的主權和領土完整，這是赤裸裸的雙重標準，我們堅決反對。

澎湃新聞早前報道，烏克蘭動盪局勢引起東盟國家關注。有分析指出，一方面，東盟國家關注對國家主權的維護，堅持國際法和《聯合國憲章》原則；另一方面，東盟拒絕選邊站，要維持整體上中立的立場。

《外交官》2月28日報道也指出，東盟在烏克蘭危機上的整體立場與印度等發展中國家類似，顯得謹慎；大部分發展中國家在應對烏克蘭局勢上與歐美富國有着明顯的分歧。

責任編輯：袁瑋婧