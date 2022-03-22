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【東航墜機】借空難營銷炒作 微博禁言25個賬號 山西房企被立案調查

社會熱點 14:52 2022/03/22

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中國東方航空編號MU 5735航班周一（21日）在廣西梧州墜毀，救援人員正全力搜救機上132人。然而，有極少數網民發布幸災樂禍、調侃災難等不當言論，甚至有人冒充相關人士博取關注；微博因此對25個違規帳號採取禁言處置。

另據報，山西有房地產企業製作失事航班背景宣傳圖，引發眾怒。中國新聞網狠批，災難面前，不要為了流量而把悲劇當作營銷工具，籲守住人性底線。山西晉中市場監督管理局今日（22日）發布消息稱，已對涉事公司進行立案，目前案件正在進一步調查當中。

*16：15 更新山西晉中市場監督管理局通報

微博抖音等公告 禁蹭空難熱度

「微博管理員」發公告稱，站方在巡查中發現，有極個別用戶就MU 5735客機事件發布幸災樂禍、調侃災難等不當言論，對此，站方堅決反對並嚴肅處置。截至目前，站方根據《微博社區公約》等相關規定，對違規的25個賬號，視程度採取禁言30天至永久禁言處置，並清理違規內容。

涉調侃災難發表不當言論，微博對25個違規帳號採取禁言處置。

微博表示，重大事件面前，更需要廣大網友客觀理性地參與討論、發表觀點，不發布缺乏同理心的內容，不輕信和傳播不實信息，用實際行動支持救援工作。如發現相關違規內容，用戶可進行舉報，平台將及時予以處置。

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抖音及快手等平台也發公告稱，目前事故正在調查中，提醒用戶在平台發布相關信息、內容要遵守真實、客觀原則，不借助熱點事件「蹭熱、玩梗」，更不要主動挑起、參與網暴相關人員。與此同時，平台將嚴加管控，如發現有人企圖蹭熱點、博眼球、引關注，將情節視嚴重程度處以禁言甚至封禁賬號處罰。

山西房企搞災難營銷被立案調查

另據《極目新聞》報道，有網民報料稱，山西晉中一家房地產公司利用失事客機製作購房海報，引起眾多網友譴責開發商借災難營銷，毫無社會責任和擔當。

網傳購房海報顯示，背景圖為一架飛機，配以文案「搭載133人客機在廣西發生事故，願MU5735航班的親人平安歸家」。海報上還標注樓盤名，介紹項目情況等。涉事房地產公司工作人員昨晚表示，海報已經刪除。

網傳有房地產公司利用失事客機製作購房海報。（網絡圖片）

中國新聞網發表評論稱，在這令人揪心的時刻，極少數企業卻借機搞起災難營銷。如此蹭流量、博眼球的無底線行為令人發指，呼籲企業在悲劇面前守住人性底線，秉持人文關懷，莫要消費災難，不要為了流量而把悲劇當做營銷工具，否則將被消費者唾棄。

山西晉中市場監督管理局今日（22日）發布消息稱，該局監測到涉事山西山江村房地產開發有限公司借助MU5735航班事故熱點新聞，發布宣傳廣告後，連夜組織執法人員前往該公司售樓部進行調查核實。

經查，該廣告屬營銷宣傳員陳某看到航班失事報道後，以該事件為背景與田森集團策劃部設計師共同製作宣傳廣告，並通過微信朋友圈進行宣傳發布。

晉中市監局表示，執法人員到達現場核查後，留存廣告宣傳圖片、微信聊天記錄以及相關證據，對集團負責人劉某進行約談，責令該公司立即停止發布違法廣告的行為，並要求公司內部開展自查整改。目前該集團員工朋友圈相關內容已全部刪除。當局已對該公司進行立案，將依法對該公司發布違法廣告行為進行從嚴從重從快處理，目前案件正在進一步調查當中。

責任編輯：易燕丹

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