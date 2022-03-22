【東航墜機】微博禁言25個調侃空難賬號 有企業被轟搞災難營銷

中國東方航空編號MU 5735航班周一（21日）在廣西梧州墜毀，救援人員正全力搜救機上132人。然而，有極少數網民發布幸災樂禍、調侃災難等不當言論，甚至有人冒充相關人士博取關注；微博因此對25個違規帳號採取禁言處置。

另據報，有企業製作失事航班背景宣傳圖，引發眾怒。中國新聞網狠批，災難面前，不要為了流量而把悲劇當作營銷工具，籲守住人性底線。

「微博管理員」發公告稱，站方在巡查中發現，有極個別用戶就MU 5735客機事件發布幸災樂禍、調侃災難等不當言論，對此，站方堅決反對並嚴肅處置。

微博抖音等公告 禁蹭空難熱度

截至目前，站方根據《微博社區公約》等相關規定，對違規的25個賬號，視程度採取禁言30天至永久禁言處置，並清理違規內容。

▲ 涉調侃災難發表不當言論，微博對25個違規帳號採取禁言處置。

微博表示，重大事件面前，更需要廣大網友客觀理性地參與討論、發表觀點，不發布缺乏同理心的內容，不輕信和傳播不實信息，用實際行動支持救援工作。如發現相關違規內容，用戶可進行舉報，平台將及時予以處置。

東航墜機已知情況一文看懂 4個消息待確認

東航載132人客機在廣西墜毀 習近平指示全力搜救（有片）

抖音及快手等平台也發公告稱，目前事故正在調查中，提醒用戶在平台發布相關信息、內容要遵守真實、客觀原則，不借助熱點事件「蹭熱、玩梗」，更不要主動挑起、參與網暴相關人員。與此同時，平台將嚴加管控，如發現有人企圖蹭熱點、博眼球、引關注，將情節視嚴重程度處以禁言甚至封禁賬號處罰。

官媒籲守住人性底線

另據《極目新聞》報道，有網民報料稱，山西一家房地產公司利用失事客機製作購房海報，引起眾多網友譴責開發商借災難營銷，毫無社會責任和擔當。

▲ 網傳有房地產公司利用失事客機製作購房海報。（網絡圖片）

網傳購房海報顯示，背景圖為一架飛機，上方的文案稱，「搭載133人客機在廣西發生事故，願MU5735航班的親人平安歸家」。海報上還標注樓盤名，介紹項目情況。涉事房地產公司工作人員昨晚表示，海報已經刪除。

對此，中國新聞網發表評論稱，在這令人揪心的時刻，極少數企業卻借機搞起災難營銷。如此蹭流量、博眼球的無底線行為令人發指，呼籲企業在悲劇面前守住人性底線，秉持人文關懷，莫要消費災難，不要為了流量而把悲劇當做營銷工具，否則將被消費者唾棄。

責任編輯：易燕丹

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