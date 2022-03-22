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內地修訂核酸檢測指南 強調科學精準「全員」改為「區域」

國情動向 15:35 2022/03/22

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據國家衛健委網站，國務院聯防聯控機制綜合組對《全員新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第二版）》進行修訂，形成了《區域新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第三版）》。當中強調科學精準，對劃定的區域核酸檢測，將第二版指南的「全員」改為「區域」。

對於是否需要大規模的全員核酸檢測，應取決於科學研判，服務於疫情防控的需要。

國務院聯防聯控機制綜合組表示，為進一步指導各地做好疫情防控工作，在規定時間內完成區域核酸檢測任務，實現「早發現、早隔離、早診斷、早治療」，結合前期實踐而作出上述修訂。

Omicron傳播快 核酸篩查有更高要求

官方公布有關修訂問題解答，指近期中國面臨的疫情防控形勢嚴峻複雜，出現多個省份同時發生聚集性疫情，或一個省份多個城市同時發生疫情，加上Omicron傳播速度快、傳染性強、傳播隱匿等，對組織開展核酸篩查提出了新的更高的要求。

同時，為總結推廣前期鄭州、西安、天津等城市核酸篩查的有益經驗，指導地方解決在實踐中遇到的問題，也有必要修訂形成新版的《指南》。

【深圳疫情】「封城」7日3輪全民檢測 怎樣做話你知

據了解，主要修訂包括強調科學精準，對劃定的區域進行核酸檢測。將第二版《指南》中的「全員」修改為「區域」，區域大小由疫情防控需要決定。

此外，進一步明確完成時限要求。規定劃定範圍的核酸檢測應當在24小時內完成。指南提出，疫情發生後，所在的設區市，包括城區常住人口1000萬以上的超大城市，應當在24小時內完成劃定範圍的區域核酸檢測任務。

核酸檢測不能搞大水漫灌 是否全員應科學研判

至於今後會否還有大規模全員檢測，官方解答指，核酸檢測應該目標明確、有的放矢，不能搞大水漫灌，不能搞「一刀切」，有效利用寶貴的核酸檢測資源。

指南強調要做好精準快速的流調排查、嚴格的社區管控，經過科學研判之後，劃定需要檢測的範圍。核酸檢測的範圍大小，與其風險來源是否清晰直接相關，也與流調溯源是否精準、感染者分佈是否廣泛、隔離管控措施是否落實等多個因素有關。是否需要進行大規模的全員核酸檢測，應當取決於科學研判，服務於疫情防控的需要。

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責任編輯：林佩怡

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