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【內地疫情】1萬盒輝瑞新冠藥抵長春 為國內首次大規模使用

社會熱點 15:39 2022/03/22

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吉林省新冠肺炎疫情持續，昨日（21日）本土新增1902宗確診及563宗無症狀感染病例。省衛健委表示，連日來已緊急採購大量醫療物資，其中包括20日晚上緊急運抵長春的一萬盒輝瑞新冠病毒治療藥。這將是國內首次大規模使用有關新冠特效藥，吉林省已制定分配方案，其中60%按各地患者情況分配至定點醫院；餘下40%撥作儲備量，作全省統一調配。

吉林省衛健委副主任張力表示，該新冠病毒治療藥適用於發病5天內的輕型和普通型，且伴有進展為重型高風險因素的成人，以及年齡在12至17歲，體重≧40kg的青少年。按照臨床治療專家的意見，符合適應證的患者應用盡用，應用早用。這對於新冠患者的治療和康復將起到非常積極的作用。

輝瑞新冠藥首批進口逾2萬盒 送往吉林抗疫前線

吉林市所有小區和社會面明起實施全域靜態管理

吉林省已制定分配方案，由省級根據各地患者的實際情況統籌分配，將全部計劃的60%、即6000人份的藥品劃撥各地，由市州結合本地各醫院救治工作需要，分配到各定點醫院，以保證各地臨床治療需求得到最大滿足。目前，6000人份的藥品已經全部在第一時間送達參與救治的各醫療機構，開始在臨床治療中使用。

同時，為避免局部藥品積壓造成浪費，省裡預留40%的儲備量，將結合各地臨床救治需要，全省統一調配。另外，為妥善做好藥物在臨床使用，吉林省已組織全省培訓。

責任編輯：易燕丹

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