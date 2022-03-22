【內地疫情】衛健委：本土感染仍在快速增加 3月以來超4.1萬宗

國家衛健委今日（22日）表示，全國新增本土感染者仍在快速增加，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。3月以來全國增本土感染個案超過4.1萬宗。

國務院聯防聯控機制今日召開新聞發佈會，國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，要堅決採取果斷措施，疫情發現要更早，疫情處置要更快，落實防控措施要更實，服務群眾要更到位，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍研判，目前全國疫情處於高位平台階段，疫情防控面臨複雜性、艱巨性、複雜性的嚴峻形勢。

長春吉林兩市仍存社會面傳播風險

雷正龍介紹，本月至昨日，全國累計報告本土感染者超過41000例，波及28個省。吉林省疫情處於高位發展階段，本月以來，累計報告感染者超過22000例，自14日以來，連續8天每日新增感染人數超過1000例，疫情主要集中在吉林市和長春市，兩市社會面傳播風險仍然存在。

雷正龍表示，昨日，國務院聯防聯控機制派出督查組赴10個省開展督察工作，查漏洞、補短版，以問題為導向，督促落實整改。國務院聯防聯控機制派往各省工作組繼續指導疫情發生地區，科學果斷劃定風險區域，充分利用信息化的手段強化核酸篩查的統籌協調，加強轉運力量的儲備和高效協調，優化醫療和隔離資源的利用，並嚴格控制交叉感染，儘快阻斷社區傳播。

【內地疫情】鼓勵因地制宜施策 梁萬年：精準防控是「動態清零」精髓

【內地疫情】專家：不管「防」只管「治」 醫療體系必面臨擊穿

責任編輯：袁瑋婧