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【東航墜機】上市公司鼎龍文化證實：30歲財務總監乘機 剛升職不足3月

社會熱點 16:22 2022/03/22

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中國東方航空昨日（21日）一架波音 737-800 客機、MU5735 航班，執行昆明飛往廣州航班任務時，在廣西上空墜毀，機上人員共132 人，目前仍生死未卜。

事發後網上瘋傳中國上市公司鼎龍文化（深：002502） 7名高管搭乘失事飛機。對此消息，鼎龍文化於今日（22日）發佈公告否認傳言，但證實該公司財務總監「方芳」女士確實搭乘了「MU5735」航班。

公告表示，將密切關注本次東航事故後續進展情況，妥善安排有關員工家屬撫卹工作及公司各項生產經營工作，並將按照相關規定及時履行信息披露義務。

據鼎龍文化的公告顯示，此次因年度審計工作出差去昆明，卻不幸搭到MU5735航班的方芳是今年月7日被公司聘為財務總監的，其1992 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於河南財經政法大學成功學院會計學（審計方向）專業，本科學歷，中級會計師，註冊會計師。

公告顯示，2015年7月至2017年12月，方芳擔任崑山卓普達電子有限公司會計專員；2018年1月至2019年 8月擔任深圳光大同創新材料股份有限公司財務主管；2019年9月至2021年6月曆任眾華會計師事務所（特殊普通合夥）項目經理、中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥項目經理；2021年6月至 2021年9月擔任碧桂園生活服務集團股份有限公司財務經理；2021年10月至今擔任鼎龍文化股份有限公司財務經理。

官網信息顯示，鼎龍文化股份有限公司成立於1997年，2010年於深圳證券交易所成功上市，註冊地位於汕頭，管理總部位於廣州，旗下擁有三十多家子公司。二十多年來，公司適時調整戰略佈局，實現轉型升級，目前已形成以鈦礦業務為核心，兼營影視、遊戲業務的業務結構。

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責任編輯：蒯宇澄

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