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梁萬年：不做全民核酸檢測 不意味香港疫情防控躺平

社會熱點 16:29 2022/03/22

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國務院聯防聯控機制周二（22日）下午舉行新聞發布會，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，不做全民核酸檢測，並不意味著香港現在疫情防控就是躺平。

他指出，港府做出暫不進行全民檢測是循證的，是基於疫情防控確定優先的要求而做出的決定。不做全民核酸檢測，不意味香港疫情防控「躺平」，實際上一直圍繞「三減、三重、一優先、四集中」這些戰略部署在和疫情作鬥爭，並且取得積極成效。

他並認為，香港實際上也在擴大、擴充檢測能力，特別是核酸的檢測能力，除了固定佈點外，還專門設立流動檢測點；除了核酸檢測，也使用抗原檢測技術，讓市民在家可以自我檢測，並通過相應報告系統，以便更早發現可能的感染者並加以管理。這些措施加起來，在當前來說對香港的疫情防控是有重要意義的。

長者優先保護是重中之重

梁萬年又表示，香港目前疫情正在高位運行，當然看到出現下降趨勢，但從確定優先和重點任務來看，它仍然是減少重症、減少死亡、減少感染，長者優先保護是重中之重。如何在這個時期集中資源、專家、力量來降低死亡，來最大限度的保護生命，是當前最優先的工作。    

他又稱，如果在這個時候在香港開展全民核酸檢測，還有一個問題，其相應條件是否足夠具備。他表示，例如檢測以後，需要對感染者和密切接觸者的追蹤體系，包括隔離、觀測的相應空間和人力資源等等，綜合判斷它全員檢測的時機和條件。

內地修訂核酸檢測指南 強調科學精準「全員」改為「區域」

有建制派對暫緩全民檢測感失望　質疑港府盼「與病毒共存」

責任編輯：林佩怡

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