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中國駐俄大使據報籲華商抓住「危機」中機遇 填補俄市場空白

國情動向 17:57 2022/03/22

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中國駐俄羅斯大使張漢暉呼籲，在莫斯科的華商抓住當前「危機」中的重大機遇，增補俄羅斯市場「空白」，並建議華商不要等。

據俄羅斯孔子文化促進會微信公眾號發布文章，張漢暉周日（20日）在該會中心召集莫斯科部分僑團和華商代表座談，了解華商生意和生活情況，指導華商如何不失時機地抓住當前「危機」中的重大機遇，調整業務結構，填補俄羅斯市場「空白」。

建議不要等 盡快適應新形勢

張漢暉又指出，當前國際形勢複雜，大型企業經貿往來的結算方式、供應鏈，遇到很大困難甚至中斷。此前正是民營和中小企業發揮作用的時候。

他續指，從國家層面，正根據新的情況，在盡快調整和理順各種渠道，尤其是結算、物流等突出問題，搭建新的平台。他並引用實例，建議華商不要等，要整合資源，盡快適應新的形勢。

俄烏戰事爆發後，美歐等西方國家經濟制裁俄羅斯，不少國際企業表示撤出俄羅斯。不過，在上述文章沒有提及制裁或遵守制裁的情況。

彭博報道，中國駐莫斯科大使館和俄羅斯孔子文化促進會未有回應。

中方曾表示，不贊成用制裁手段解決問題，認為制裁非但解決不了問題，還會製造出新的問題。強調中方一直在勸和促談、呼籲停火止戰。並重申中俄保持正常的貿易、能源等合作。

俄烏局勢令中方陷入尷尬？趙立堅：中國立場光明磊落

外交部副部長樂玉成：對俄制裁越來越離譜 不能把全球化「武器化」

責任編輯：林佩怡

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