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【東航墜機】國務院調查組今晚將公布黑盒搜尋最新進展（不斷更新）

社會熱點 18:11 2022/03/22

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周一（21日）14時38分許，東方航空公司一架客機在廣西梧州市上空失聯並墜毀。央視報道，今日（22日）晚間，國務院調查組將舉行新聞發布會，介紹飛機黑匣子（黑盒）的重要性以及搜尋的方法，以及目前搜尋的最新進展。

據了解，事故發生後，中國民航局和應急管理部緊急啟動應急機制，並連夜趕赴廣西梧州。今天國務院調查組現場指導救援善後和事件原因調查，並對下一步工作做了一些部署。

據官媒發放的視頻顯示，位於廣西梧州藤縣的東航MU5735客機事故核心救援現場，多處樹木存在燃燒痕跡，飛機殘骸散落各處。還發現了失聯人員隨身物品，包括散落的、燒壞的錢包、身份證、銀行卡等，但尚未發現失聯人員。

央視報道稱，墜機區域三面環山、山路陡峭，只有一條道路通往現場。因山路狹窄，摩托車更易進入，當地許多村民自發組成摩托車隊，不停地將帳篷、雨衣、食物等物資送往搜救現場。目前搜救現場下起了小雨。挖掘機正在作業開路，方便專家組和搜救人員進出和運輸。

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責任編輯：蒯宇澄

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