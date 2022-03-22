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【東航墜機】國務院調查組：尚未發現倖存人員 將盡快搜尋黑盒

社會熱點 21:00 2022/03/22

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東方航空公司周一（21日）一架客機在廣西梧州市上空失聯並墜毀。國務院調查組今日（22日）晚間舉行新聞發布會指出，尚未發現倖存人員，公安部門已對現場進行封控，將盡快搜尋機上的兩部黑匣子（黑盒）。

民航局相關人員通報，東航MU5735航班於3月21日13時16分從昆明起飛， 14時17分保持巡航高度8900米進入廣州管制區。 14：20管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回复，14：23飛機雷達信號消失，後經核實，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。截至22日凌晨，搜救工作尚未發現倖存人員，公安部門已對現場進行了封鎖管控。

機上共有旅客123名（無外籍旅客），機組人員9名（飛行員3名，乘務員5名，安全員1名）。截至目前，未發現機上倖存人員。事發飛機為2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計18239小時。

民航局航空安全辦公室主任朱濤介紹，事故應急救援工作仍在繼續進行中，事故現場初步勘查工作也已同步開啟。後續指揮部將繼續搜救， 1、盡快搜尋機上的兩部黑匣子（黑盒），盡快開展黑匣子數據分析。 2、做好遇難者家屬安撫、援助及服務工作，妥善處理善後事。 3、三是做好疫情防控和信息發布工作。

事故原因目前難以判斷

他指，本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑑於調查工作剛剛開始，以目前掌握的信息，還無法對於事故的原因有一個清晰的判斷。下一步調查組將全力以赴蒐集各方證據，重點在事發現場飛行記錄器的搜尋，並綜合各方面信息開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公佈。

據官媒發放的視頻顯示，位於廣西梧州藤縣的東航MU5735客機事故核心救援現場，多處樹木存在燃燒痕跡，飛機殘骸散落各處。還發現了失聯人員隨身物品，包括散落的、燒壞的錢包、身份證、銀行卡等，但尚未發現失聯人員。

央視報道稱，墜機區域三面環山、山路陡峭，只有一條道路通往現場。因山路狹窄，摩托車更易進入，當地許多村民自發組成摩托車隊，不停地將帳篷、雨衣、食物等物資送往搜救現場。目前搜救現場下起了小雨。挖掘機正在作業開路，方便專家組和搜救人員進出和運輸。

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責任編輯：蒯宇澄

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