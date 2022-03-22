彭博：專家料中國降準時間推後至下季度 全年GDP預期降至5%

據彭博報道，經濟學家預測，中國再次降準的時點或推後到下一季度，政府迄今未發出近期採取政策行動的明確信號。

接受彭博調查的21位經濟學家中，只有9位預測3月會降準。而在2月上一次調查時，20位分析師中有15位預測本月底前會降準。

分析師仍舊預測中國央行會在第二季度把1年期中期借貸便利(MLF)利率下調10個基點，並把1年期貸款市場報價利率(LPR)也下調10個基點。

報道引述西太平洋銀行高級經濟學家Elliot Clarke表示：「考慮到中國經濟成長勢頭去年底已經放緩，我們覺得沒有必要立即加碼刺激，如果在整個2022年慢慢實施刺激，效果會更加好」。

逐步放鬆貨幣和財政政策

在上周國務院金融穩定發展委員會專題會議誓言要推出政策以保持經濟運行在合理區間、資本市場平穩運行後，分析師們開始預測會再度降準。但後續尚無任何具體措施跟進，總理李克強周一主持召開國務院常務會議時也沒有發出可能使用任何貨幣政策工具的信號。

本次調查的開展時間為上周金融穩定發展委員會會議之後，本周國務院常務會議之前。

荷蘭銀行高級經濟學家Arjen van Dijkhuizen表示：「我們預計北京將繼續逐步放鬆貨幣和財政政策，並謹慎放鬆包括房地產在內的宏觀審慎政策。」

全年經濟成長預期降至5%

彭博最新調查還顯示，經濟學家對今年中國經濟的成長預期從2月調查時的5.1％降至5％。這低於5.5％左右的官方目標。

報道指，新一波疫情導致中國多地採取防疫封控措施，而房地產市場持續下滑也繼續拖累經濟活動。消費疲軟以及今年晚些時候可能出現的出口放緩，都對中國政府實現今年的成長目標構成挑戰。

富國銀行國際經濟學家Brendan McKenna稱，如果防疫限制升級或者持續很長時間，今年中國經濟增速可能低於5％。

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責任編輯：袁瑋婧