內地多地房貸利率創近三年新低，蘇州、深圳、上海等城主流首套房貸利率低於5%。房地產板塊再掀漲停潮。

最新一期貸款市場報價利率（LPR）21日出爐，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布︰1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，與上月持平。

據內媒《21世紀經濟報道》，東方金誠研究發展部王青表示，本次LPR報價持平符合市場預期，但二季度存在下調空間，據其預測，二季度5年期LPR報價有望與1年期LPR報價實現同等幅度下調，釋放明確的穩預期訊號。

▲ 【中國樓市】多地房貸利率創近三年新低 蘇深滬等主流首套房貸利率低於5%

雖然LPR報價持平，但房貸環境正趨向寬松。貝殼研究院監測的103城中82城房貸主流利率下調，其中，成都首套利率本月下調69個基點，回調幅度最大，二套房貸利率降低34個基點。包括蘇州、深圳、上海等20城主流首套房貸利率低於5%，蘇州首套利率為4.65%，在重點城市中最低。

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銀行放款速度亦加快

不止是房貸利率下調，銀行的放款速度也在繼續加快。貝殼研究院數據顯示，3月103城平均放款周期在1個月左右，接近2020年三季度最快的速度。本月上海平均放款周期較上月縮短超過20天。目前近五成的城市放款周期不足一個月，19城放款周期低於20天，其中長三角城市占13城。

今日A股方面，房地產板塊再掀漲停潮，特發服務、世聯行、陽光城、光大嘉寶等超10股封板。

責任編輯：李冰琪