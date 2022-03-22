傳內地教育機構「萬門大學」倒閉 CEO童哲疑走佬

內地再傳出有教育機構倒閉。周二（22日）網傳知名教育機構「萬門大學」關門，其App無法搜到、登陸，收費用戶的VIP群也全部解散。據報該公司大門緊鎖，員工薪金也沒有發放，創始人兼CEO童哲（圖圈示）疑似「走佬」，有指可能已飛往日本。

據「北京青年報」，萬門大學關門北京總部已人去樓空。北京分公司的員工張女士稱，公司每月原定20日發放工資，但本月截至22日仍未發放。除了拖欠工資，2月份的社保公司也未繳納。

拖糧欠租 京警方調查

杭州分公司財務汪女士則稱，公司所租賃的場地從今年1月開始就未交租金，現在物業已勒令離開。北京海淀派出所民警稱，已接到相關報警，正在調查中。

「界面新聞」引述萬門大學一位中層管理人士也表示，員工2月工資未發，社保未交，「老闆童哲、監事林丹已經3個多月沒來公司」。有員工透露童哲和林丹似乎是夫妻。

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網上職訓課程 VIP會員逾3萬

天眼查顯示，北京萬門教育科技有限公司（下稱萬門大學）於2014年5月成立，提供職業教育類課程，品類涵蓋IT、職場成長、經濟金融、小語種、職業考試及生活興趣類課程。其官網顯示，萬門大學註冊用戶超過1300萬，累計課程超1700門。在大連、廈門、武漢等地有4家分公司，且處於存續狀態。

值得一提的是，3月16日，萬門大學因總部登記經營場所無法聯繫，被北京市海淀市場監督管理局列入經營異常名錄。

萬門大學主要售賣的會員服務，VIP會員可瀏覽全站內容，分為一年VIP 、終身VIP兩種選擇，VIP價格在1.2萬至2萬元（人民幣，下同）不等。

員工透露，目前萬門大學約超過3萬VIP會員。去年9月，萬門大學推出獎學金班級，即學員完成3600小時的學習時長，可退還9999元報名費以及原VIP的報名費用。有指該項目，賣了7000個VIP，涉額或近1.4億元

▲ 童哲稱推銷獎學金班級。

據學員維權群消息，截至周二下午5時許，已有3,014名學員登記維權，單人金額多在一萬至兩萬。另有報道引述黑貓投訴平台上，今年3月起已陸續有學員投訴「萬門教育圈錢跑路」、「退費困難」等問題。

另外，據前述中層管理人士表示，多位萬門員工曾參與童哲集資代持買房項目，即員工集資全額房款，由童哲代持買房，但具體操作他不得而知。

CEO曾讀北大 傳漏夜改頭像未覆員工

至於童哲去向，有指其昨晚修改了自己微信的頭像和暱稱，但一直未對員工有任何回覆。

公開資料顯示，1987年出生的童哲，曾以全國中學生物理競賽福建省第一的成績，保送至北京大學物理系，大三考上巴黎高等師範學院，2012年回國創業。

不過，童哲的北大學歷曾受質疑，他曾解話稱， 因北京大學的學制問題，他只讀了3年，但未滿4年制本科畢業條件，所以北大給他選擇，可以發一個北京大學肄業證或北京大學專科學位，「 我選擇了北京大學專科學位，這是少見的北大學位但確實存在」。

責任編輯：林佩怡

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