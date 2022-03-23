【東航墜機】黑盒或有嚴重變形 降雨致大面積搜救暫緩

東航客機MU5735墜毀事故牽動人心。截至目前，未發現機上倖存人員和黑盒。今天淩晨開始，事故救援現場下起了雨，大面積搜救工作暫緩。

從天氣看，據天氣預報，客機墜落地廣西省梧州市藤縣連日降雨；從地理位置看，墜機地三面環山。今天淩晨開始，東航客機墜毀事故救援現場下起了雨，大面積搜救工作暫緩。

記者發現，墜機現場仍有燃油味。接下來，除了進一步搜尋失聯人員和黑盒外，還要進行排水作業。救援人員介紹，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加不確定性。

失事客機有兩個黑盒（飛行記錄器），一個位於駕駛艙位置，一個在機尾記錄各種數據，兩個黑盒都非常重要，全面搜尋工作仍在進行。黑匣子為橙色，約為20cmx20cmx60cm，相當於3塊磚的大小。

黑盒形狀雖然為長方體，但根據以往事故搜尋經驗，很有可能出現嚴重不規則的變形，所以現場救援力量對金屬物都會仔細查看。MU5735黑盒帶有反光標誌，周二（22日）晚，包括武警、消防、民兵在內的600人左右力量搜尋。

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知識庫：什麼是黑盒？ 黑盒的正式名稱是飛行信息記錄系統，包括兩套儀器： 駕駛艙話音記錄器，從飛行開始後不停地記錄駕駛艙內的各種聲音（包括談話、發報及其他各種聲音響動），但只保留停止錄音前30分鐘內的聲音。

飛行數據記錄器，將飛機上的各種數據即時記錄在磁帶上，現在黑盒記錄的數據已可達到60種，包括飛機的加速度、姿態、推力、油量、操縱面的位置等重要數據，記錄的時間範圍是最近的25小時。 為了確保記錄器即使在飛機失事後也能保存下來，黑盒存放在特殊鋼材制造的耐熱抗震的容器中，該容器能承受自身重力1,000倍的沖擊、經受11,000℃的高溫30分鐘而不被破壞，在海水中浸泡30天而不進水。 為了便於尋找，黑盒並非黑色，而是漆成醒目的桔紅色。此外，黑盒的內部裝有自動信號發生器，能發射無線電信號以便於空中搜索，還裝有超聲波水下定位信標，落入水中後可以自動連續30天發出超聲波信號。因此，飛機失事之後，絕大多數黑盒都能被尋找到。

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責任編輯：尹航

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