【內地疫情】昨增4937宗本土感染 上海多近千人染疫 封城傳言不實

內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（22日）新增4937宗本土感染，包括2591宗本土確診及2346宗無症狀感染，吉林佔逾半。上海疫情繼續升溫，單日多近千人染疫，當局指封城傳言不實，稱將劃定部分街鎮和小區開展新一輪核酸篩查範圍。

據國家衛健委通報，昨日新增2667宗確診個案，其中本土病例2591宗，吉林佔2320宗、福建110宗、遼寧26宗、天津及山東各24宗、廣東15宗，其餘分佈在黑龍江、河北、江西、河南、甘肅、北京、上海、陝西、江蘇、湖南、雲南、浙江及重慶。

當日新增2346宗本土無症狀感染，上海佔977宗，吉林528宗，其餘在河北、福建、山東等多地。

上海單日感染再破紀錄 凌晨起部分街鎮再篩查

在上海，昨日新增4宗本土確診、977宗無症狀感染，再錄得破紀錄的新增981宗本土個案。

上海昨日深夜闢謠，指有關全市要封閉的傳言不實。上海市衛健委主任鄔驚雷今日（23日）表示，根據檢測結果分析研判，繼續按照切塊式、網格化原則，劃定部分街鎮（已縮小了包圍圈）再開展一次核酸篩查，具體時間為今日凌晨至明日（24日）午夜，按照「街鎮-小區-樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。

他指出，這幾天病例數持續高位，上海確實面臨著常態化防控以來疫情形勢最為嚴峻複雜的挑戰。還是要堅持科學精準、動態清零，聚焦疫情防控持續推進中發現的短板弱項，強化重點場所疫情防控、疫情監測預警等，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

內地修訂核酸檢測指南 強調科學精準「全員」改為「區域」

責任編輯：林佩怡

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