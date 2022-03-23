  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增4937宗本土感染 上海多近千人染疫 封城傳言不實

社會熱點 10:39 2022/03/23

分享：

內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（22日）新增4937宗本土感染，包括2591宗本土確診及2346宗無症狀感染，吉林佔逾半。上海疫情繼續升溫，單日多近千人染疫，當局指封城傳言不實，稱將劃定部分街鎮和小區開展新一輪核酸篩查範圍。

據國家衛健委通報，昨日新增2667宗確診個案，其中本土病例2591宗，吉林佔2320宗、福建110宗、遼寧26宗、天津及山東各24宗、廣東15宗，其餘分佈在黑龍江、河北、江西、河南、甘肅、北京、上海、陝西、江蘇、湖南、雲南、浙江及重慶。

當日新增2346宗本土無症狀感染，上海佔977宗，吉林528宗，其餘在河北、福建、山東等多地。

上海單日感染再破紀錄 凌晨起部分街鎮再篩查

在上海，昨日新增4宗本土確診、977宗無症狀感染，再錄得破紀錄的新增981宗本土個案。

上海昨日深夜闢謠，指有關全市要封閉的傳言不實。上海市衛健委主任鄔驚雷今日（23日）表示，根據檢測結果分析研判，繼續按照切塊式、網格化原則，劃定部分街鎮（已縮小了包圍圈）再開展一次核酸篩查，具體時間為今日凌晨至明日（24日）午夜，按照「街鎮-小區-樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。

他指出，這幾天病例數持續高位，上海確實面臨著常態化防控以來疫情形勢最為嚴峻複雜的挑戰。還是要堅持科學精準、動態清零，聚焦疫情防控持續推進中發現的短板弱項，強化重點場所疫情防控、疫情監測預警等，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

內地修訂核酸檢測指南 強調科學精準「全員」改為「區域」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】專家：不管「防」只管「治」 醫療體系必面臨擊穿
2022/03/22
【內地疫情】專家：不管「防」只管「治」 醫療體系必面臨擊穿
【內地疫情】1萬盒輝瑞新冠藥抵長春 為國內首次大規模使用
2022/03/22
【內地疫情】1萬盒輝瑞新冠藥抵長春 為國內首次大規模使用
【內地疫情】衛健委：本土感染仍在快速增加 3月以來超4.1萬宗
2022/03/22
【內地疫情】衛健委：本土感染仍在快速增加 3月以來超4.1萬宗
【內地疫情】鼓勵因地制宜施策 梁萬年：精準防控是「動態清零」精髓
2022/03/22
【內地疫情】鼓勵因地制宜施策 梁萬年：精準防控是「動態清零」精髓

你可能感興趣

【內地疫情】專家：不管「防」只管「治」 醫療體系必面臨擊穿
13:11 2022/03/22
【內地疫情】專家：不管「防」只管「治」 醫療體系必面臨擊穿
【內地疫情】1萬盒輝瑞新冠藥抵長春 為國內首次大規模使用
15:39 2022/03/22
【內地疫情】1萬盒輝瑞新冠藥抵長春 為國內首次大規模使用
【內地疫情】衛健委：本土感染仍在快速增加 3月以來超4.1萬宗
16:14 2022/03/22
【內地疫情】衛健委：本土感染仍在快速增加 3月以來超4.1萬宗
中國 上海 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情

上一篇文章

【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據

下一篇文章

【東航墜機】黑盒或有嚴重變形 降雨致大面積搜救暫緩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東航墜機】事故核心區發現錢包等隨身物品 尚未尋獲失聯人員（有片）
【東航墜機】事故核心區發現錢包等隨身物品 尚未尋獲失聯人員（有片）
【東航墜機】央視：現場救援人員發現遇難者遺體
【東航墜機】央視：現場救援人員發現遇難者遺體
【東航墜機】東航空姐最後通話留4字 墜機後丈夫崩潰
【東航墜機】東航空姐最後通話留4字 墜機後丈夫崩潰
【東航墜機】同機6人共赴廣州參加葬禮 另1親友改簽已提前抵穗
【東航墜機】同機6人共赴廣州參加葬禮 另1親友改簽已提前抵穗
【東航墜機】cctv拍下事故瞬間 客機垂直掉落（有片）
【東航墜機】cctv拍下事故瞬間 客機垂直掉落（有片）
東航墜機已知情況一文看懂 4個消息待確認
東航墜機已知情況一文看懂 4個消息待確認
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款