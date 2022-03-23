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【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據

社會熱點 11:04 2022/03/23

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東航MU5735航班在周一（21日）墜機失事，飛行數據的評估顯示，飛機垂直俯衝撞向山坡時的時速有時可能超過700英里，接近音速。

據彭博社報道，根據飛機追蹤網站Flightradar24的數據，這架波音737-800客機以每小時超過640英里（966公里）的速度在空中划過，

聲音在海平面的傳播速度為每小時761英里，但隨著高度上升，氣溫下降，聲音的傳播速度也會降低，在35000英尺（10668米）高空約為每小時663英里。

彭博引述麻省理工學院航空航天學教授漢斯曼（John Hansman）表示：「初步數據表明其接近音速，墜落角度陡直。」

落地衝擊力巨大

對飛機速度的初步評估考慮了其水平速度和下降速度。速度數據與顯示飛機垂直墜落的視頻相符，表明落地時可能衝擊力巨大。

這種撞擊可能會抹去證據，在極少數情況下，還會破壞在設計上可以經受住大多數空難的數據和聲音記錄儀，從而讓調查工作變得更加困難。

根據飛機傳輸被Flightradar24捕獲的數據，載有132人、從昆明飛往廣州的5735航班突然急墜時，飛行高度約為29000英尺，速度約為每小時595英里。

R.W. Mann ＆ Co.總裁鮑勃·曼（Bob Mann）說：「這是一次極高能的墜機事件，看起來真的像變成了火山口。飛機數據記錄儀、座艙語音記錄儀或快速訪問記錄儀，有哪個能留存下來嗎？我不知道答案。」他沒有參與速度分析。

【東航墜機】黑盒或有嚴重變形 降雨致大面積搜救暫緩

【東航墜機】央視：現場救援人員發現遇難者遺體

責任編輯：袁瑋婧

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波音 航空 昆明 廣州 空難

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