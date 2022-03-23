【中美角力】拜登任命太平洋島國談判特使 抗衡中國影響力

中美地緣政治角力持續，美國政府周二（22日）任命前美國國務院朝鮮政策特別代表尹汝尚為總統特使，牽頭與3個有重要戰略意義的太平洋島國談判。

路透分析認為，這表明正值俄烏戰爭，對抗中國仍是美國的首要任務。美國官員相信，俄烏戰爭不會導致美國分散對印太目標的關注。

俄烏衝突 不改對印太關注

美國國務院聲明指出，美國正在與自由聯繫國（FAS）磋商修正自由聯合協定（COFA）的某些條款，強調完成談判是美國政府的優先要務。

聲明提到，鑑於這些複雜談判的關鍵性質，美國總統拜登任命尹汝尚為談判《自由聯合協定》的總統特使。據了解，尹汝尚曾在美國前總統奧巴馬和特朗普任內擔任朝鮮問題特使。

自由聯繫國是指3個太平洋島國，馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉（帕勞），COFA則涉及美國對這些國家的經濟援助。

有關條款預定將在2023年及2024年陸續到期，續約談判在特朗普政府期間開始，但熟悉談判進程的消息人士稱，自2020年12月以來，這3個島國沒有與美國官員實質接觸過。值得注意的是，與此同時，中國藉由旅遊及貿易對這些太平洋島國展開經濟攻勢，有意在此區域建立軍事據點。

中國外交部曾表示，中國和太平洋島國發展關係公開透明、開放包容，不針對任何第三方。

美參院通過國防授權法案 包括太平洋威懾倡議應對中國

美軍司令呼籲在太平洋部署更多航母威懾中國

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁