台灣花蓮近海多次地震最強6.6級 氣象局：3天內恐仍有餘震（多圖）

台灣花蓮縣近海今日（23日）淩晨發生多次地震，最強一次達黎克特制6.6級，全台都有震感。隨後餘震不斷，截至上午8時，花東近海累計發生79次地震。台灣氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震是板塊碰撞造成，不排除未來3天會發生5.5級以上的餘震。

根據台灣中央氣象局，23日凌晨1時41分發生黎克特制6.6級地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣近海、花蓮縣政府南方62.6公里，最大震度台東6弱、花蓮5強；南投、嘉義縣市、高雄、雲林、台中、宜蘭、台南、彰化、苗栗、新竹縣等地震度4級。

相隔2分鐘後，即1時43分，再發生一次6.1級地震，震央位於花蓮縣豐濱鄉，最大震度花蓮、台東、南投、雲林達4級。當局向全台民眾發出警告短訊。

花蓮新建橋面震垮 玉長公路龜裂

花蓮、台東陸續傳出災情，有橋和道路受地震波及受損。其中，花蓮南區玉里鎮玉興橋拓寬工程橋面震垮，需要改道。在台東，台11線長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響半線路面；連接花蓮玉里及台東長濱的台30線玉長公路，出現長達100米的龜裂；長濱鄉有1.8米高約10噸重巨石跌落路面，阻斷交通。

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地震亦造成台東長濱鄉省道台11線南竹湖段部分區域停電，多處民宅水塔遭震倒、水管破裂漏水，還有超商貨物掉落地面。另有一名長者遭震碎的玻璃割傷送院。

台灣三大科學園區管理局今日表示，園區營運不受影響。芯片製造商台積電表示，部分機台受地震影響，後續廠區環境巡檢無異常。聯電也指出，部分機台因自我保護當機，重新開啟後對整體業績表現並無影響。

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地震強度是今年截至目前最大地震

地震發生後，台灣對岸的福建省，廈門及福州都有居民表示感受到震感。本港天文台亦收到市民報告，指感到輕微震動。

據中央社報道，陳國昌表示，地震的成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，黎克特制6.6級地震為主震、後續2起皆為餘震，不排除未來3天發生5.5級餘震，請花蓮、台東特別注意。

陳國昌提到，規模6.6級、地震強度達6弱也是今年截至目前最大的地震，就長期平均而言，規模超過6以上的地震年平均值為2.5個，但今年已經有3個。不只台灣，全球似乎都有地震活躍的現象，地震測報中心會持續觀察。

責任編輯：易燕丹

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