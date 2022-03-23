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中國智庫：美最大遠征基地艦首次現身南海

國情動向 12:20 2022/03/23

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據中國智庫「南海戰略態勢感知」消息，衛星週一（21日）在南中國海巴士海峽西南發現了美國海軍「米格爾•基思」號（USS Miguel Keith）遠征基地艦和一艘勃克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦。這是米格爾基思號去年10月部署至西太平洋以來首次現蹤南海。

中國官媒旗下的央視軍事報道，這是該艦去年10月部署至西太以來首次到南中國海活動。 「米格爾•基思」號排水量9萬多噸，僅次於航母，能起降各型直升機，並提供後勤支持，或作為指揮和控制中心。

美國國防部與美國海軍的官網尚未公佈有關「米格爾•基思」號現蹤南中國海的消息。中國航空母艦山東號18日曾穿越金門附近海域，當時甲板並無艦載機，附近似也沒有護衛艦。

資料顯示，「米格爾•基思」號長達785英尺（約合239米）、造價高達5.25億美元，巨大艦體使其能夠部署一個寬闊的飛行甲板，可以容納美國海軍最大的重型直升機MH-53直升機以及美國海軍陸戰隊的F-35B戰鬥機。該艦採用柴油-電力混合動力裝置，最高航速可達15節，最大航程為9500海里（約合17594公里）。該艦配備有一個52000平方英尺（約合4830平方米）的飛行甲板，還有燃料儲存裝置、維修車間、武器庫和最多能容納250人的宿舍。

責任編輯：袁瑋婧

 

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