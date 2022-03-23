【東航墜機】波音737 MAX將在華復飛之際 事故令波音與中國關係更複雜

日前發生墜機事故的機型為波音737-800，東方航空已停飛同類型客機。過去幾年，波音在中國的業務受到中美關係惡化、737 MAX停飛和疫情衝擊，而此次墜機事件發生在波音737 MAX即將在中國復飛之際。美媒指出，墜機事故將令波音與中國市場的關係更加複雜。

波音四年多時間未獲中國新訂單

據《華爾街日報》報道，根據波音自己的數據，該公司已向中國交付了1,736架飛機，另外還有143架的訂單。

波音首席執行官卡爾霍恩(David Calhoun)去年表示，隨著航空旅行市場從疫情中迅速回溫，該公司需要來自中國航空公司的新訂單以參與競爭，中方是全球最大的飛機買家。過去的四年多時間裡，這家美國飛機製造商沒從中國市場獲得一份新客機訂單。

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據一名知情人士透露，為應對此次墜機事件，波音取消了原計劃本周在邁阿密舉行的高管會議，而波音代表將在中國民用航空局牽頭的事故調查中擔任技術顧問。調查人員通常需要數月甚至更長時間才能確定空難原因。

分析人士表示，此次空難的原因可能會在很大程度上決定東航737-800客機停飛的持續時間，或許還會導致波音MAX客機復飛延期。

2019年3月埃塞俄比亞航空悲劇導致737 MAX在全球範圍內停飛，該機型是東航墜機的737-800的下一代機型。中國航空管理部門是第一個停飛MAX的，西方安全官員起初對中國在沒有充分證據的情況下過早採取行動表達了擔憂，不過最後也這麼做了。

中國監管機構已批準737 MAX的修復計劃。波音今年1月表示，準備最早在今年第一季度恢復交付這款飛機。

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責任編輯：尹航

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