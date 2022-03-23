【中國樓市】哈爾濱擬廢止區域性限售政策 指階段性調控完成

內地樓市低迷，各地頻頻穩樓市。黑龍江哈爾濱市擬廢止2018年加強房地產調控通知，稱已完成其階段性調控使命，當中包括實行區域性限售政策。

據哈爾濱政府網站周三（23日）發布，哈爾濱市住房和城鄉建設局公示，經報請市政府同意，鑑於《哈爾濱市人民政府辦公廳關於進一步加強房地產市場調控工作的通知》（哈政辦規[2018]12號）已完成其階段性調控使命，擬予以廢止，現公示10天。

據上述通知，當年加強房地產市場調控的工作包括有針對性地加強土地供應、實行區域性限售政策、提高公積金貸款條件、嚴格執行差別化的住房信貸政策及強化房地產市場監管等5部分。

其中，實行區域性限售政策方面，指在主城區6區區域範圍內，取消建設單位網簽合同備案信息註銷權限，凡新購買商品住房，自商品房網簽合同簽訂之日起滿3年方可上市交易。通過司法裁決、直系親屬間贈予、繼承等方式取得的商品住房，不受前款規定限制。

樓價連月跌 去年已出招穩樓市

據國家統計局，今年2月哈爾濱新建商品住宅銷售價格指數按月跌0.9%，按年跌3.8%；二手住宅銷售價格按月跌1%，按年跌3.4%。

事實上，哈爾濱去年10月已出台多項措施穩樓市，被視打響「第一槍」。其中為提升買樓需求，包括對具有大中專以上學歷的人才在哈購房施行補貼政策，並放寬二手房公積金貸款房齡年限。當時有分析指出，哈爾濱面臨人口外流、樓價連跌、庫存壓力大等問題。

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責任編輯：林佩怡

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