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【東航墜機】周星馳望有奇蹟出現 怒斥外國機師言論冷血

社會熱點 13:11 2022/03/23

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中國東方航空編號MU 5735航班周一（21日）在廣西梧州墜毀，搜救人員已進入事故核心區，目前仍未找到生還者。事件引起各界關注，當中包括影星周星馳。據報其助手轉述周星馳感受，表示希望能有奇蹟出現，找到生還者；另表達對有退休機師帶有鄙視的言論，感到氣憤。

據電影製作人、資深經紀人陳震宇的微博，他轉述周星馳對於失事航班MU5735的祈福，表示周星馳對於近日飛機事故的發生，深感痛惜，非常感謝國家單位積極的搜救行動，真的希望能有奇蹟出現，找到生還者。

此外，周星馳又批評雜誌《TIME》刊登一位退休機師David Newbery的言論，稱“The Chinese are a bit paranoid about air safety……”（中國人對航空安全有點偏執）。他表示，對這種冷血，帶有鄙視的言論，我感到氣憤。 如果飛機傷亡事故發生在你的家園，難道你們不會緊張和痛心嗎？ 希望大家能不分國籍，更加懂得考慮別人的感受。

據《TIME》，對於東航墜機事件，David Newbery指中國對飛航安全有點偏執，毫無疑問他們會非常重視這件事；又對解決系統性問題表示關注。

責任編輯：易燕丹

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