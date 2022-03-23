【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說

東航MU5735航班周一（21日）墜機，中國民航局相關人員通報稱管制員曾多次呼叫機組，但未收到任何回覆。這一說法引發多方猜測，民航專家認為，飛行員可能已經來不及回答管制員詢問，也正說明意外特別緊急。

據澎湃新聞，周二晚間，中國民航局相關人員通報稱，這架波音737-800型客機於21日14時17分保持巡航高度8900米進入廣州管制區，14時20分，管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回復。14時23分，MU5735航班雷達信號消失。

報道引述一民航專家指出，「不能說明任何問題」。在他看來，高度急劇下降時，飛行員應該來不及回答管制員詢問。

對於事故可能的原因，上述民航專家表示，我們沒有現場情況和原始數據，無法分析研判，「不能夠瞎猜」。他表示，待黑匣子找到，駕駛艙的聲音都能還原，現在不應急着下結論，因為掌握的數據很有限。

中國航空學會會員、曾公開出版2本航空專著的喬善勛曾對既往空難有過系統梳理。他提到，飛行員在航空通訊中發出Pan-pan呼號，表明航空器遭遇緊急情況，但是程度在通訊時尚沒有嚴重到會對客機本身或任何人的生命即時造成危險。

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細節體現意外十萬火急

這個信號表明一種「准緊急事態」，它和「Mayday」（遇難信號）的不同在於，後者表明的情況更加急迫，在發出信號時就已可致航空器損害或使人死亡。發出「Pan-pan」呼號，意味着通知其他潛在援助者（可能是專門的緊急援助機構或者在附近的其他航班）存在緊急情況，而發出「Mayday」則是在呼救所有可以救援的單位立刻停止一切工作，以最快速度前去施救。

「如果沒有呼叫，就證明這個意外發生特別緊急，飛行機組根本沒有時間或無法發出求救信號，所以從這個細節能夠感受出來這個事情是十萬火急。」喬善勛表示，「我們只能說基於曾經發生的案例推測駕駛艙當中發生了哪些可能出現的問題，但是也不排除出現我們沒有發現過的情況。」

周二晚，中國民用航空局航空安全辦公室主任朱濤通報稱，本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑑於調查工作剛剛開始，以目前掌握的信息，還無法對於事故的原因有一個清晰的判斷。下一步調查組將全力以赴搜集各方證據，重點在事發現場飛行記錄器的搜尋，並綜合各方面信息開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公佈。

朱濤介紹，事故應急救援工作仍在繼續進行中，包括將儘快搜尋機上的兩部黑匣子，儘快開展數據分析。

截至周三中午，MU5735航班現場搜救工作尚未發現倖存人員。

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責任編輯：袁瑋婧