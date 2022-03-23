烏克蘭敦促中國 在結束戰爭上發揮更明顯作用

俄烏戰火已持續近1個月，外電報道，烏克蘭總統澤連斯基的高級助手Andriy Yermak周二（22日）表示，烏克蘭希望中國在停止俄羅斯在烏發動的戰爭方面，發揮更「明顯的作用」，並成為未來烏克蘭的安全保障國之一。

他又預計，烏克蘭領導人和中國國家主席習近平很快會對話，但未詳細說明。

料烏領導人與習近平會對話

路透報道，Yermak在倫敦智庫的一場線上發布會上表示，到目前為止，看到了中國的中立立場。「正如我之前所說的，我們認為中國……應該在結束這場戰爭和建立新的全球安全體系方面發揮更明顯的作用。」

他又表示，期待中國為烏克蘭的新安全體系，做出有意義的貢獻，期待中國成為這個安全體系框架內的保障國之一。他強調對中國予以最大的尊重，希望中國在這方面發揮積極作用。

習近平上周與美國總統拜登通話時，表示烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的，又強調中國向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷。

中國駐美大使秦剛周日（20日）表示，中方反對戰爭，將盡一切努力推動局勢降溫；中方給烏克蘭人民送去食品、藥品、睡袋和嬰兒奶粉，而不是向任何一方提供武器彈藥。中方遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整。另一方面，應看到烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯。

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責任編輯：林佩怡

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