美國指未看到中國向俄提供軍事裝備 王毅稱避免烏克蘭危機外溢

上一篇文章
美英解決鋼鋁關稅爭端 稱聚焦對抗中國不公平貿易
俄烏戰火持續，美國總統拜登將前往歐洲周四（24日）出席一系列會議，與各國領導人會晤，期間將宣布對俄羅斯新制裁。據報拜登還計劃協調，若中國為俄羅斯侵烏提供物質支持，將一致回應。
美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二（22日）表示，並未看到任何中國向俄羅斯提供軍事裝備的證據。
支持俄烏繼續和談
另一邊廂，中國國務委員兼外長王毅周二表示，中方支持俄羅斯和烏克蘭繼續和談，談出停火、止戰、和平。要防止發生人道主義災難，要避免烏克蘭危機外溢，影響和損害其他地區和國家的正當權益。
王毅在伊斯蘭堡出席伊斯蘭合作組織外長會開幕式時，作出上述言論。
另外，王毅與沙特外交大臣費薩爾會面，對於烏克蘭問題，雙方一致認為，應尊重各國主權和領土完整，重視各國合理安全關切。當務之急是防止出現人道危機，保持和談進程，通過對話談判解決衝突。
雙方強調各國都有權作出獨立自主的判斷，不接受任何外部壓力，不認同非黑即白、非友即敵的簡單邏輯。
王毅亦與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗就烏克蘭問題交換意見，中巴共同呼籲和平、推動和談。主張烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應當成為大國博弈的前沿。
雙方認為當前要防止烏克蘭危機外溢。美國、歐洲、北約應該同俄羅斯開展對話，按照安全不可分割原則，構建平衡、有效、可持續的安全架構，使歐洲免於戰火，使其他地區和國家不被牽連。
責任編輯：林佩怡
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道