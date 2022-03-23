【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫

中國東方航空載有132人的波音737客機，周一（21日）在廣西梧州墜毀，引發各界關注。重慶一名男子向傳媒表示，原先自己要搭上該航班，但由於妻子向他抱怨稱「多待一天不行嗎」，才臨時更改機票時間。因為妻子的一句話而躲過一劫，他感到十分慶幸，也感嘆「人生無常」、「希望有奇蹟」。

據《上游新聞》報道，重慶32歲胡姓男子在渝中區定居。他表示，因為從事企業戰略顧問的工作，經常需要乘坐飛機前往全國各地講課、提供顧問咨詢，「每年基本上要飛七、八十次」。由於無法兼顧家庭，胡男與妻子決定將1歲多的孩子送回雲南娘家，請岳父母代為照顧。

上周四（17日），胡男回到雲南探望妻兒，但考慮到23日要到廣州講課，他原本計劃21日中午坐飛機走，預定的就是東方航空MU5735航班。

▲ 胡先生與大學同學的對話截圖。

不過，胡男與妻子商量21日乘機離開時，妻子卻不滿地問，「23日上課，為什麼非要21日走？」，還懟他「多待一天不行嗎？」胡男稱，妻子以孩子21日要打疫苗為由，讓他陪著一起，「我想着自己長期出差，陪孩子的時間不多，能陪孩子打針就去吧」，於是把機票推遲1天。

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至21日當天，孩子因突然肚瀉未能接種疫苗，胡男起初還埋怨浪費了一天時間，豈料下午看到東方航空MU5735航班墜機新聞，「看後全身發抖，感謝妻子及孩子救了他一命。」

胡男又提到，航班事故發生後，很多親友、同事都在第一時間聯繫他問好，得知他改訂22日的機票後，紛紛表示「真是萬幸！」；而東方航空已主動退票，他也決定改搭高鐵前往廣州。

責任編輯：易燕丹

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