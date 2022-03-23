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傳貝殼再大規模裁員 公司否認：根據市場情況動態調整

社會熱點 15:57 2022/03/23

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據內媒消息，本月，居住服務平台第一股貝殼找房進行了新一輪的大規模裁員，涉及10%員工。貝殼今日（23日）對此回應稱，沒有整體優化調整計劃。

貝殼今日在公眾號發布聲明，回應近日的裁員報道指，受疫情防控常態化影響，貝殼各城市公司根據當地市場情況及自身業務發展，進行組織動態調整，屬於公司組織常態化運營優化機制，不存在比例、數量等要求。同時，公司在發力租賃、家裝、家居等領域業務，為員工提供內部轉崗機會。

涉二手和新房交易部門

今日稍早，新浪財經引述貝殼內部人士指，本月10日，貝殼公布去年四季度和全年財報後開啟人員優化，主要涉及二手和新房交易服務事業群，整裝大家居事業群與普惠居住事業群基本不受波及。其中，二手和新房交易服務事業群部門主管接到通知，人員優化比例為10%。

此外，去年10月至今，貝殼二手和新房交易服務事業群已經有20多名中層、高層陸續離職，包括一名副總裁、兩名總經理，高級總監和總監等，部分管理層放棄期權離開貝殼。

已經離職的高管中，部分簽訂保密協議，補償分為三種形式發放：股票；與股票或期權（貝殼內部稱RSU）等值的現金；或者是部分期權未到期高管離職後可正常領取期權。

房產經濟裁員超3萬人

此外，報道指，去年10月，貝殼上海區域裁員的消息持續發酵。貝殼內部人員透露，上一輪優化主要群體為一線房產經紀人，裁員超過3萬人，平台職能部門（含地方）裁員大約2000人。

據貝殼2021年全年財報，全年的淨虧損為5.25億元人民幣，調整後雖然淨利潤為正，達到22.94億元人民幣，但是相比於2020年下降了近60%。門店經營也面臨着巨大的壓力。

貝殼2021年四季度財報顯示，貝殼聯網門店數量已經增長到了五萬家以上，同比上年增長了近9%；但聯網經紀人的人數為45萬人，同比上年下降了近8％。意味着2021年第四季度，貝殼連接的門店相比第三季度減少了2908家，經紀人減少了60982人。

從財報數據來看，側面印證了上述優化傳聞。報道指，對於上述人員優化，貝殼方面尚未給予回應。

責任編輯：袁瑋婧

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貝殼找房（美：Beke） 家居 經濟 上海 裁員

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