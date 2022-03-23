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【東航墜機】東航雲南高層記者會照稿讀 網民批答非所問

社會熱點 16:01 2022/03/23

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中國東方航空一架波音737客機前日（21日）在廣西墜毀，至今現場仍未尋到生還者，亦未尋獲黑盒，失事原因仍撲朔迷離。

國務院調查組昨（22日）晚舉行新聞發布會，路透社記者在現場提出連串提問，包括飛機維修紀錄、飛行員飛行時數等。在場的東航雲南公司董事長孫世英僅簡短回答，被網民批他「答非所問」、「打得一手好太極」等。

路透社記者在記者會上問到：

1、這架波音737-800的維修記錄是怎樣的？近期維修方面有發現任何問題嗎？

2、飛行員的飛行小時記錄是怎麼樣的？

3、事故發生時，天氣是怎麼樣？

4、空難發生前，機組有沒有和空管聯繫？有聯繫的話，都說了什麼？

5、飛機墜落之前，飛機的基本能否完整？

6、最後USNTSB（美國國家運輸安全委員會）調查者有被提名，是否會邀請他來中國協助調查？

孫世英現場這樣回答：

飛機當時是在平飛巡航階段。東航正全面開展安全隱患大排查，目前航空運力充足，安排的檢查也包括一些臨時性、預防性措施。我們將嚴格按照民航安全管理規定，有序開展相關工作，謝謝。

有媒體把這場對答的影片節錄出來，引起內地網民熱議。有人讚記者的提問，指都是公眾想知道的；有人質批評孫世英的回應，指他完全「答非所問」、「浪費所有人的時間聽他念稿」，但也有人為他說話，稱調查結果不可能短期內出現，要不造謠不傳謠。

7：39：30開始↓↓

【東航墜機】國務院調查組：尚未發現倖存人員 將盡快搜尋黑盒

【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據

孫世英也在記者會上介紹指，沙事客機飛機起飛前符合適航要求，機組人員健康狀況良好、飛行經歷完備。

內地網民反應：

其他人回答的都很專業，但孫董事長完全答非所問，連主持人都尷尬了，打得一手好太極，堪憂。

這董事長都什麼時候了還來照稿念這一套

回答的沒問題，再調查結果出來之前，他現在不能透露信息，否則就會有漫天的解讀

答非所問表現出的不僅是傲慢，和對災難的淡漠，對公眾的愚弄，也是對勤懇工作的東航員工，對目前正在一線執行救援與調查工作的所有工作人員的情感傷害

責任編輯：林佩怡

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