傳美與盟友評估把俄羅斯踼出G20 中方：任何成員無權將其開除

俄羅斯入侵烏克蘭後，外電引述消息人士報道，美國及其西方盟友正評估俄羅斯是否合適留在二十國集團（G20）內。在北京，外交部發言人汪文斌周三（23日）回應稱，俄羅斯是重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。

汪文斌指出，當前全球抗疫正處於關鍵階段，世界經濟復甦勢頭疲弱，不穩定性不確定性增多，在此背景下，G20在引領全球抗疫，完善全球經濟治理，推動世界經濟穩定復甦等方面負有重要責任。

他續稱，G20應踐行真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對經濟、金融、可持續發展等領域的突出挑戰，為實現強勁綠色健康的全球發展作出積極貢獻。

▲ 中國外交部發言人汪文斌（資料圖片）

對於是否認為俄羅斯總統普京可繼續參加今年稍後在印尼舉行的G20峰會，中方表示支持印尼主席國圍繞共同復甦、強勁復甦的主題，按照既定議程推進G20各領域合作。

路透報道，參與討論的消息人士表示，美國及其西方盟邦正在評估俄國是否該留在G20，有G7高層消息人士表示，如果俄羅斯仍為G20成員，對該組織是一種削弱。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二（22日）談及總統拜登將訪歐洲時表示，美國希望就俄羅斯的G20成員國地位與盟國磋商，「我們認為，國際機構和國際社會不能一切照舊」。

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責任編輯：林佩怡

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