【內地疫情】余杭順豐中轉場疫情 涉事企業涉違郵政法規被立案

浙江省杭州市余杭區仁和街道順豐中轉場，本月9日出現新冠肺炎疫情，累計超過50人受感染，包括多名物流從業員。杭州市郵政管理局周三（23日）發布案件通報稱，在處理過程中，發現涉事企業涉嫌存在違反郵政業法律法規等行為，當局已立案調查。

據杭州市郵政管理局通告，余杭區仁和街道順豐中轉場發生疫情後，郵政管理部門在處置過程中發現，涉事企業涉嫌存在違反郵政業法律法規等行為。3月13日，杭州市郵政管理局依法對涉事企業立案調查。目前，案件調查工作正在進行中。

據悉，上述中轉場是順豐對包裹進行分揀分類的分撥中心，不直接向客戶送貨。截止發稿，順豐集團暫未回應相關事件。

餘杭疫情關聯病例屬同一傳播鏈

杭州市此前疫情防控工作新聞發布會消息稱，「0309餘杭疫情」的新冠病例高度集中在餘杭區仁和順豐速運中轉站，截至上周四（17日）中午，本輪疫情全市累計51宗確診及7宗無症狀感染。

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杭州市衞健委副主任王旭初曾指出，余杭疫情所有關聯病例屬同一傳播鏈，較大可能是物流企業內被污染的境外物品導致操作人員受感染，再通過人傳人造成後續傳播。另有一些被污染的速遞包裹被配送到其他快遞網點，造成後續部分非順豐物流快遞人員染疫。

他表示，這個物流園區中的環境物表採樣顯示，外環境污染嚴重，工作人員個人防護不到位，彼此接觸較頻繁，在已被隔離的員工中仍有續發病例的可能性。因大量員工住在園區外，有的甚至通勤於其他區縣，不排除疫情擴散到社區的風險。目前，涉疫場所均已進行分類管控和環境消毒等，密接、次密接、重點風險人員由屬地落實管控措施。

責任編輯：易燕丹

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