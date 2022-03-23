  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 22:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東航墜機】尋獲黑盒確認是話音記錄器 連夜送京譯碼

國情動向 21:11 2022/03/23

分享：

中國東方航空MU5735航班墜機第三天，應急部今日（23日）晚間舉行第3場新聞發佈會指，發現的其中一個黑盒，初步判定為駕駛艙話音記錄器（CVR），外觀破損嚴重，但存儲單元相對完好，已連夜送往北京譯碼，料需一定時間。另外，已發現部分飛機殘骸和人體組織碎片，並移交調查工作組。

*21：11 新增晚上第3場新聞發佈會內容

廣西消防救援總隊負責人會上表示，截至今晚7時，救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方米，發現有部分飛機殘骸和人體組織碎片。受短時強降雨影響，事故核心區域形成部分積水深坑，對調查造成了一定影響，現場已調集相關設備和救援人員展開排水作業，抽排積水約80立方米，為調查清除障礙。

下午在撞擊點東南方向約30米處尋獲的其中一個黑盒，調查人員進行了初步檢查，記錄器外觀破損嚴重，但存儲單元外觀相對較為完好，初步判定為駕駛艙話音記錄器，已被連夜送往北京的民航專業機構進行譯碼。記錄器數據的下載和譯碼需要一定時間，如果內部儲存單元出現損壞，則可能需要更長時間。

接下來，將繼續全力搜尋另一部飛行數據記錄器（FDR），為還原事故經過提供更全面數據。會上又公布3名飛行員的職務，分別為機長、副機長和觀察員。

按此看尋獲黑盒影片

天氣適航 急墜前機組與空管單位正常通信

同日稍早，應急部舉行第2場新聞發佈會，民航事故調查中心主任毛延峰表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。

【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說

【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據

飛機符放行標準 機師狀況良好

東航雲南有限公司董事長、黨委書記孫世英指出，失事飛機是2015年6月22日引進，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行。

孫世英又稱，航班3名飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求。其中，機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時；第一副駕駛飛行總經歷時間31769小時；第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。3人平時表現也都很好，家庭情況也比較和睦。

另外，孫世英表示，東航正全面開展安全隱患大排查，飛機的停飛並不代表波音737-800必然存在安全隱患，而是遇到突發重大事故後的應急反應、對旅客負責任的行為，一切還是要以調查組的結論為準。東航將嚴格按照民航安全管理規定，有序開展相關工作。目前，東航航空運力比較充足，航班並不會因為部分飛機的停飛而受到影響。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【東航墜機】黑盒或有嚴重變形 降雨致大面積搜救暫緩
今日
【東航墜機】黑盒或有嚴重變形 降雨致大面積搜救暫緩
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
今日
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
今日
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
【東航墜機】東航雲南高層記者會照稿讀 網民批答非所問
今日
【東航墜機】東航雲南高層記者會照稿讀 網民批答非所問

你可能感興趣

【東航墜機】黑盒或有嚴重變形 降雨致大面積搜救暫緩
今日 10:00
【東航墜機】黑盒或有嚴重變形 降雨致大面積搜救暫緩
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
今日 11:04
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
今日 13:03
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
航空事故 意外事故 災難 空難 航空 中國東方航空 中國

下一篇文章

王毅據報周五訪問印度 中印衝突後最高級別訪問
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

傳美與盟友評估把俄羅斯踼出G20 中方：任何成員無權將其開除
傳美與盟友評估把俄羅斯踼出G20 中方：任何成員無權將其開除
中國智庫：美最大遠征基地艦首次現身南海
中國智庫：美最大遠征基地艦首次現身南海
美官員：中國是頭號對手 俄羅斯還未到那級別
美官員：中國是頭號對手 俄羅斯還未到那級別
【東航墜機】尋獲黑盒確認是話音記錄器 連夜送京譯碼
【東航墜機】尋獲黑盒確認是話音記錄器 連夜送京譯碼
烏克蘭敦促中國 在結束戰爭上發揮更明顯作用
烏克蘭敦促中國 在結束戰爭上發揮更明顯作用
美國指未看到中國向俄提供軍事裝備 王毅稱避免烏克蘭危機外溢
美國指未看到中國向俄提供軍事裝備 王毅稱避免烏克蘭危機外溢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款