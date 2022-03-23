東航墜機記者會：發現其中一個黑盒 惟破損嚴重（不斷更新）

中國東方航空MU5735航班墜機第三天，國務院調查組今日（23日）下午舉行新聞發布會，會上通報涉事航班的其中一個黑盒已被發現，該黑盒破損嚴重，暫不確定是數據記錄器（FDR）還是駕駛艙話音記錄器（CVR）。

東航一架載有132人的波音737客機，航班MU5735，周一（21日）在廣西梧州墜毀，至今仍未搜到生還者，事故原因待查明。

天氣適航 急墜前機組與空管單位正常通信

民航事故調查中心主任毛延峰今日在記者會上表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。

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東航雲南有限公司董事長、黨委書記孫世英指出，失事飛機是2015年6月22日引進，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行。

孫世英又稱，航班3名飛行員飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求。其中，機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時；第一副駕駛飛行總經歷時間31769小時；第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。3人平時表現也都很好，家庭情況也比較和睦。

（本文將更新）

責任編輯：林佩怡

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