王毅據報周五訪問印度 中印衝突後最高級別訪問

外電引述消息人士報道，中國國務委員兼外長王毅周五（25日）將訪問印度，這是兩年前中印邊界衝突以來的最高級別訪問。

王毅本周在巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織的會議，據報將於周五（25日）訪問尼泊爾。

彭博周三（23日）引述知情人士透露，王毅周五將訪印度，料將與印度國家安全顧問阿吉特·多瓦爾和外交部長蘇傑生會面，勢討論俄烏戰爭及及中印邊境衝突。報道引述官員稱，中印近月一直在尋求解決邊境爭端的辦法。

印媒：王毅或3月底訪問印度 為兩國對峙後首訪

印度外交部未有回應。對於王毅是否將訪問印度，中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會上表示，沒有信息可以提供。

在俄羅斯問題上，印度和中國立場類似，兩國都呼籲和平，但在聯合國安理會要求普丁從烏克蘭撤軍的決議草案上，兩國都投了棄權票。路透也指出，中印都沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。而俄羅斯將中國和印度都視為友好國家。

至於中印關係，2020年6月爆發邊境衝突後，中印關係惡化。過去兩年，中印舉行了十五輪軍長級會談，但只取得有限的成果，雙方同意從爭議邊境線上的三個摩擦點向後撤退軍隊，但在其他地點軍隊仍面對面部署。

責任編輯：林佩怡

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