【內地疫情】患癌女生因隔離無法接受治療病危 上海官方回應

近日，一名21歲患癌女留學生布布（化名）從英國返回上海求醫，但因上海「14+7」隔離政策，以及入住的上海浦東醫院無法提供進一步治療，已被下達病危通知。她透過微博發文求助，引發眾多網民聲援；但亦有人質疑她利用網絡輿論，望提早獲得救助。目前，上海疾控中心已與其取得聯繫，工作人員表示將盡快反映情況。

據《封面新聞》報道，在英國留學的大三學生布布，於2021年11月下旬確診尤文氏肉瘤癌，考慮到身體條件和防疫政策，她選擇在當地醫院治療。今年3月，因英國醫院治療措施已無法遏制病情惡化，她決定回國求醫。

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在上海外事辦及防疫部門的幫助下，布布落地上海，並閉環進入上海浦東醫院隔離病房。在「14+7」隔離期間，院內的醫療設備和人員都有限，只能進行基本搶救，無法展開針對癌症的治療，院方已下達病危通知書。

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隨後，布布通過社交平台發帖求助，表示非常理解防疫政策並願意嚴格遵守，但現在身體狀況每況愈下，希望可以在隔離期間接受治療。相關話題在微博的閱讀量超過2億，討論次數也達到7萬。許多網民聲援布布，但也有網民指她回國已經走了綠色通道、更有專家幫忙配合治療，「享有特權」不該再抱怨。

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此外，有網民談及此前吉林有4歲女童因延誤就醫喪命；臨近上海腫瘤醫院的小區封閉，重症患者無法就醫，其中一位癌症晚期病人家屬跪在居委會門前，懇求工作人員放行，紛紛質疑布布是否因獲網絡關注而能「插隊」先行治療。

對此，布布表示，「家人只是在尋求解決辦法，我們也了解當下地區和國家的處境，我還想活下去，無意製造任何的輿論」，強調「慶幸自己生在國旗下，長在春風裡」。她透露，自己所在病房的醫護人員也是陪她一起閉環隔離，雖然隔離病房醫療設備有限無法進行醫治，但她「相信可以等到那一刻！」

據報導，上海疾控中心周二（22日）已與布布取得聯繫，工作人員表示將盡快反映情況。布布的媽媽也打通上海市長熱線，並獲得回覆稱已經匯報請耐心等待。

責任編輯：易燕丹

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