美重新豁免352項中國進口商品關稅 美媒：對整體關稅影響較小

當地時間23日，美國貿易代表辦公室（USTR）發布聲明，宣布重新豁免對352項從中國進口商品的關稅，並稱這一決定是在全面征求公眾意見、並與美國相關機構協商後的結果。新規適用於在2021年10月12日至2022年12月31日之間進口自中國的商品。美媒指，這對總體關稅的影響相對較小。

USTR：審核時考慮對企業和供應鏈影響

去年10月，美國貿易代表辦公室宣布，擬重新豁免549項中國進口商品的關稅，並就此征詢公眾意見。美國貿易代表辦公室周三表示，給予了其中352項商品豁免，拒絕了其餘商品的豁免。《華爾街日報》報道指，被豁免的商品包括特定種類的自行車部件、電機、機械、化學品、海鮮和行李袋。

報道還指出，美國周三的決定對總體關稅的影響相對較小。2018年和2019年徵收的關稅涵蓋了每年逾3,500億美元的貿易額，企業提交了逾5.3萬份關稅減免請求。

特朗普政府之前批准了不到7,000項豁免。除了用於抗擊新冠疫情的醫療設備外，這些關稅豁免大多已在2020年到期。

美國貿易代表辦公室表示，審核時將考慮特定商品是否可以在美國或第三國獲得供應，全球供應鏈變化是否影響了產品的供應，以及企業為尋找替代供應所做的努力。

美國貿易代表辦公室在有關關稅排除的正式公告中表示：「美國貿易代表辦公室考慮了恢復或不恢復豁免對提交意見人及美國其他利益方的影響，或者是否會對這些方面造成嚴重經濟損害，包括對小企業、就業、製造業產出和關鍵供應鏈的影響。」

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責任編輯：尹航

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