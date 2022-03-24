【內地疫情】張文宏：維持生活正常化應和動態清零同樣重要

內地新增確診者數量連日居高不下，上海也出現群眾反映「封控區內生活照顧不夠」、「看病難」的情況。專家張文宏表示，上海疫情的拐點雖尚未出現，但形成拐點的條件已逐步具備。他還指出，今後抗疫，維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置。

張文宏：上海社會面疫情逐漸受控

張文宏今日（24日）淩晨在微博發布題為「新冠沒有那麼嚇人，但是仗很難打」的長文稱，這幾天，上海在打著抗疫以來最艱難的仗，感染人數超過年前預期，醫療資源一下子變得緊張。

他指，當前採取的策略主要是：滾動篩查、鎖定重點、切斷傳播鏈。篩查大數據顯示，一個向好的跡象悄悄出現：非管控區域全員滾動篩查的病例佔比逐漸走低，僅佔總病例的10%，預示社會面疫情逐漸受控。疫情的拐點雖尚未出現，但形成拐點的條件已逐步具備。

他說，今後抗疫，維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置。此次上海疫情出現了群眾反映，「封控區內生活照顧不夠，封控時間過長，醫院反覆封控造成正常看病困難」的情況。這些問題都存在，不應該回避，在今後的抗疫中要一一解決，要不然，抗疫成功的意義就會大打折扣。

新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就醫通道暢通，同時還保障民營小微企業的生存。 這些將成為上海抗疫後一階段的重點。抗疫尚未結束，但生活還要繼續。

張文宏並認為，新藥落地、疫苗三針加強有效、核酸快速精準篩查有望跑過病毒等走出疫情的技術支撐在逐漸具備。

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責任編輯：尹航

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