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【東航墜機】家屬講述：姐姐姐夫帶1歲半女兒去廣州看病 救命航班變送命

社會熱點 11:00 2022/03/24

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東航MU5735航班墜機，搜救仍在繼續，事故原因暫時不明。部分遇難者家屬接受媒體訪問，講述在航班上親人的故事。據《中國青年報》報道，一名來自雲南省玉溪市的乘客家屬表示，姐姐、姐夫和他們的女兒一家三口在機上，此行是為了帶患有流行性腮腺炎的1歲半孩子到廣州求醫。

家屬表示，為給孩子更好的治療，姐姐在網上找到一個不錯的醫生，一家三口原本21日上午飛去廣州，但該航班臨時取消，於是改乘MU5735航班。登機前，還發影片給家人，看到外甥女在候機廳裏蹦蹦跳跳。誰知「救命的航班變成了送命的航班。這是他們第一次坐飛機，也是最後一次」。

以下是家屬自述：

我是MU5735航班乘客的家屬。我的姐姐谷函宇26歲，姐夫郭增強28歲，他們的女兒郭予沫1歲半，一家三口都乘坐了MU5735航班。

我希望，媒體能夠真實報導我們家的情況，有媒體報導了航班上有6名親屬同行，乘客中年齡最小的十幾歲，我也想讓姐姐一家三口能被社會看到。

【東航墜機】同機6人共赴廣州參加葬禮 另1親友改簽已提前抵穗

我們是雲南省玉溪市紅塔區人。爸爸得知飛機出事的消息，當場就暈倒了，幾分鐘後才醒過來。我們家人3天沒合眼了，都想盡快要一個結果，知道他們的情況。

3月21號上午11點多，臨上飛機前，我姐還給我媽拍了登機牌照片，照片裡也有我外甥女。她還給我媽發了兩段視頻，一段視頻裡，外甥女在候機廳裡蹦蹦跳跳。另一段視頻裡，外甥女被口罩遮住眼睛，我姐夫幫她往下拉口罩，我姐咯吱笑。

他們乘坐這趟航班，是帶孩子去廣州看病。孩子1歲時，脖子下邊出現一個紅點，裡邊總流膿水，為了趁機擠出來，家人騙孩子，說天上有飛機和小鳥，讓她抬頭看。

我姐帶孩子去昆明的大醫院看，查出來是「腮瘺」（流行性腮腺炎）。醫生建議不紅不腫的時候去做手術，但是可能會有後遺症、並發症，導致面癱、嘴斜，脖子上邊的疤痕也會變大，伴隨孩子一生。

我姐想帶孩子去醫療條件更好的城市治療。她在網上看廣州一個醫生比較好，掛到了這位醫生3月22號的出診號，決定3月21號飛去廣州。

本來，他們原定乘坐上午10點多的航班，但那趟航班臨時取消，他們改簽到MU5735航班。

我和堂妹都不敢想像，飛機墜落時，會不會影響我姐助聽器的正常使用？姐姐會不會頭疼？她是一名先天性失聰患者。

她原本叫「谷帆」，「帆」音同「煩」，人如其名，出生後，她是一個活潑開朗、話多的小女孩，後來，家裡覺得她哭鬧，去找了算命先生，把「帆」字從名字裡改掉。那之後，她真的不哭鬧了，1歲多時，被診斷有聽力問題。

家人帶她去了很多大城市治療，效果甚微，實在沒有辦法，姐姐只能依靠助聽器生活，但是只能聽到別人發出聲音，聽不懂說什麼。她很堅強，學會了唇語和一些手語。

她讀初三時，由於聽力問題與英語聽力考試無緣。但她靠讀唇語學習，幸運地考上了高中。然而，等到她讀高二，實在跟不上學校的節奏，只能選擇休學，早早進入社會工作。

對這件事，她一直遺憾，讓我好好讀書，幫助她完成上大學的夢想，努力賺錢，讓爸爸媽媽過上好日子。

她這麼早上班，也是想幫家里分擔經濟壓力。 2003年，爸爸患上腎衰竭，做了多次手術，沒有辦法，只能靠透析保命。爸爸生病之後，家裡積蓄漸漸花光，還欠上債務。媽媽在一家工廠當操作工，一個月能掙1000元到3000元。

想著幫家里分擔，姐姐也去了媽媽那個工廠做工，加工香煙爆珠。那裡的工作很枯燥，同事都是四五十歲的人，姐姐找不到人聊天，想換一份工作。但她害怕找不到穩定的工作，一干就是7年。

姐姐上班之後，常常給我零花錢。她是我的精神支柱。讀高中的時候，我一個月回家一次，她總是給我一個擁抱。後來我讀大學，她常常問我什麼時候回來。我們會分享秘密。

她也曾為自己的命運苦惱，說特別想像我這樣，能夠聽懂別人講什麼，可以交好多朋友，而她沒什麼朋友，因為總擔心聽不懂別人在說什麼。

結婚後，她辭職了，專心在家裡帶孩子。

她跟我姐夫是相親認識的。姐姐以前談過幾個男朋友，因為耳朵有問題，男方家裡邊不同意，最後都不歡而散。她知道父母希望她早早成家，和我姐夫在2020年2月份辦了婚禮，那會兒正是疫情，婚禮從簡，宴席就設了幾桌。

姐夫老實，話少，對孩子和我姐姐特別好。他的工資都是我姐在保管，每晚只要我姐想吃東西，他都會出去外邊買。

知道有了寶寶，男方家跟我家都非常高興。懷孕前，我姐跟我說，他們去做產檢的時候，諮詢過醫生先天失聰會不會遺傳，醫生說不會遺傳，她放下心來。

有了孩子後，姐姐把心思全部轉到了孩子的身上，她性格文靜，每天除了帶娃，就是看什麼對孩子比較好，給孩子買玩具、早教書。她朋友圈裡的照片幾乎都是寶寶。她上傳孩子的百日照片，寫道，「今天的太陽很溫暖，今天的心情很開心。」她拍下寶寶肥嘟嘟的小腳，說，「你看起來很好親，mua!」

小外甥女活潑開朗，膽子也很大。她是我爸這邊家族的第一個孩子，大家都很喜歡她，叫她「小寶」，給她買金銀手鐲、自行車、玩具機器人。她每長大一個月，我姐就會給她拍一張照片，作為紀念。

等孩子大一點，會說一兩個字的時候，我姐有時候聽不懂孩子在說什麼，有點著急，跟我說，很害怕因為她的聽力問題，耽誤了孩子。

她希望孩子可以健康成長，向著她感興趣的方向走。以前姐姐因為聽力問題，在學校裡被區別對待，她想給孩子灌輸的理念是，遇到不公被欺負，一定要打回去，不能因為是女孩子就不反抗。

我倆獨處時，她總跟我暢想未來，想我以後工作了，給她買一個平板電腦，帶她去拍一套寫真，有時她也會惆悵，她應該如何給孩子樹立好的人生觀？

孩子的病一直是她的心事，這次去廣州也是為了徹底給孩子治好。

他們去昆明給孩子看病那段時間，我爺爺也在昆明醫院看病。 3月20號下午，爺爺走了。當時我姐姐也在，小外甥女還跟我爺爺玩。那是我們最後一次見我姐。

知道飛機出事後，家裡好幾個人都在打東航緊急求助熱線，工作人員記錄了我們的信息。

3月21日晚上，我們想去昆明長水機場，剛出去，當地的工作人員就過來勸導我們，讓我們先別去。到了晚上9:30左右，當地社區和派出所的人過來通知我父母採血，做DNA檢測。

3月22日晚上，東航來了兩名工作人員，鎮政府工作人員叫我們過去談談。因為家裡邊這兩天在辦爺爺的喪事，我們晚上9點多去的，他們提著慰問品，叫我們等待，說後期可能會安排我們去當地了解情況。

現場一直沒有搜尋結果，我們只能等待。

那天鎮上書記來看我們，我爸對著書記哭：三個！今天中午才給爺爺立的碑，家人的名字都刻在上面，三個人的名字剛刻上去，馬上又要畫三個框，那是我的女兒女婿！

這兩天以來，我覺得自己像做了一場夢，總感覺第二天醒過來，姐姐就會打電話給我。我覺得這件事情一點都不真實，先是爺爺逝世，後來聽到航班消息，我只是呆呆愣在那裡，想打通姐姐的電話。

姐姐，不是說好一直陪伴嗎？誰讓你離開我，離開這個家庭了？

還有我1歲多的外甥女，你還這麼小，為什麼要經歷這種令人難以承受的事？你明明有大好的時間，你的生命也是無盡精彩，為什麼上天要在你人生前進的路上無情阻攔你？我都沒帶你出去玩，上次給你看玩具，也還沒給你買，山河無情，你才一歲半啊。要是可以的話，我願意與你交換這存世的席位。

誰能想到，剛找到了給孩子能治好病的醫生，這病就不用治了。救命的航班變成了送命的航班。這是他們第一次坐飛機，也是最後一次。

責任編輯：蒯宇澄

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