美商務部警告中企 若違反對俄出口管制必受打擊

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)周三（23日）表示，如果中國企業向俄羅斯出口用美國技術製造的半導體，美國「絕對」會對這些公司實施同等出口管制，而此舉可能「使中國企業基本關門」。中國外交部此前多次強調，反對美方單邊制裁，美方不得以任何形式損害中方的正當權益。

中國半導體公司依賴美國軟件

據路透社報道，美國因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄羅斯實施了嚴格的出口管制，雷蒙多進一步威脅稱，美國將懲罰任何國家的任何違反管制的公司。

報道引述雷蒙多表示，中國所有的半導體公司都依賴美國的軟件來製造晶片，這使得它們受到管制。「如果我們發現他們向俄羅斯出售晶片，那麼我們基本上可以通過拒絕他們使用該軟件來讓他們關門，我們絕對準備這麼做。」

雷蒙多說，美國「每時每刻」都在監視是否有可能違反對俄羅斯的全面出口管制的行為，並將對任何國家的任何違規行為進行打擊。

目前中企未有違反管制

當被問及到目前為止中國公司是否違反管制時，雷蒙多表示沒有，但指出商務部在調查或執法行動最終確定之前不會進行披露。

她說，西方對俄羅斯採取的空前大規模的聯合行動不會讓中國鑽空子，並指出美國最近與歐盟、英國和日本就鋼鐵和鋁達成的協議，直接旨在打擊中國的產能過剩。

美國正和盟友合作，以向俄羅斯總統普京施壓，要求他停止這場戰爭。雷蒙多指，「我相信中國會注意到，美國是強大的，我們與夥伴的關係比過去很長一段時間都要強大。」

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報道指，美國特別關注的是中國與俄羅斯的關係，中國沒有譴責俄羅斯的入侵，美國有報導說，中國願意向俄羅斯提供軍事援助。這些都是拜登將要磋商的議題。

但沙利文周二也表示，他並未看到任何中國向俄羅斯提供軍事裝備的證據。

中國駐美大使秦剛曾強調，中方反對戰爭，不會向任何一方提供武器。

在北京，中方此前多次表示，美方在處理對俄關係時，不得對中國企業和個人實施所謂制裁和長臂管轄，否則中方將作出堅決有力回應。

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責任編輯：袁瑋婧