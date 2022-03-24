【內地疫情】本土新增4732宗感染病例 上海疫情防控進入最吃緊的關鍵階段

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（23日）本土新增4732宗感染病例，包括2010宗確診和2722宗無症狀感染。其中，吉林省佔最多，有超過2600宗。上海則錄得逾900宗無症狀感染個案，當局指上海疫情防控已進入最吃緊的關鍵階，將加強人員配備改進工作流程，提升核酸檢測能力。

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為吉林1810宗，其中長春市1280宗、吉林市512宗；福建69宗，天津29宗，山東16宗，江西12宗，黑龍江和河南各10宗；遼寧、河北、廣東、湖南、北京、上海、浙江、甘肅、江蘇、四川、雲南及陝西亦有零星確診。

本土無症狀感染者方面，上海佔979宗；吉林791宗，其中吉林市531宗、長春市253宗；河北229宗，山東170宗，福建162宗，遼寧134宗；其餘病例分布在江西、天津、黑龍江等省市。

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上海疫情未見緩和，新增4宗確診和979宗無症狀感染，均在隔離管控或相關風險人群排查中發現。市衛健委主任鄔驚雷表示，上海的疫情防控已經進入最吃緊的關鍵階段，要針對Omicron變異株的傳播特點和規律，嚴格核酸篩查，提升各區防控能力，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭，盡快實現社會面清零。

對於國家衛健委日前發布核酸檢測指南第三版，鄔驚雷稱，主要有3個方面的重要調整，包括核酸檢測區域的劃定更加精細化，縮短核酸檢測完成任務的時限，以及優化「採、送、檢、報」等各個環節。他表示，將按要求細化組織實施方案，加強人員配備，不斷提升核酸檢測能力。

責任編輯：易燕丹

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