  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】本土新增4732宗感染病例 上海疫情防控進入最吃緊的關鍵階段

社會熱點 11:31 2022/03/24

分享：

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（23日）本土新增4732宗感染病例，包括2010宗確診和2722宗無症狀感染。其中，吉林省佔最多，有超過2600宗。上海則錄得逾900宗無症狀感染個案，當局指上海疫情防控已進入最吃緊的關鍵階，將加強人員配備改進工作流程，提升核酸檢測能力。

據國家衛健委通報，新增本土病例分布為吉林1810宗，其中長春市1280宗、吉林市512宗；福建69宗，天津29宗，山東16宗，江西12宗，黑龍江和河南各10宗；遼寧、河北、廣東、湖南、北京、上海、浙江、甘肅、江蘇、四川、雲南及陝西亦有零星確診。

本土無症狀感染者方面，上海佔979宗；吉林791宗，其中吉林市531宗、長春市253宗；河北229宗，山東170宗，福建162宗，遼寧134宗；其餘病例分布在江西、天津、黑龍江等省市。

【內地疫情】張文宏：維持生活正常化應和動態清零同樣重要

【內地疫情】昨增4937宗本土感染 上海多近千人染疫 封城傳言不實

上海疫情未見緩和，新增4宗確診和979宗無症狀感染，均在隔離管控或相關風險人群排查中發現。市衛健委主任鄔驚雷表示，上海的疫情防控已經進入最吃緊的關鍵階段，要針對Omicron變異株的傳播特點和規律，嚴格核酸篩查，提升各區防控能力，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭，盡快實現社會面清零。

對於國家衛健委日前發布核酸檢測指南第三版，鄔驚雷稱，主要有3個方面的重要調整，包括核酸檢測區域的劃定更加精細化，縮短核酸檢測完成任務的時限，以及優化「採、送、檢、報」等各個環節。他表示，將按要求細化組織實施方案，加強人員配備，不斷提升核酸檢測能力。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【內地疫情】全國過半數戲院停業 料近萬場舞台劇取消
2022/03/23
【內地疫情】全國過半數戲院停業 料近萬場舞台劇取消
【內地疫情】昨增4937宗本土感染 上海多近千人染疫 封城傳言不實
2022/03/23
【內地疫情】昨增4937宗本土感染 上海多近千人染疫 封城傳言不實
【內地疫情】患癌女生因隔離無法接受治療病危 上海官方回應
2022/03/23
【內地疫情】患癌女生因隔離無法接受治療病危 上海官方回應
【內地疫情】張文宏：維持生活正常化應和動態清零同樣重要
今日
【內地疫情】張文宏：維持生活正常化應和動態清零同樣重要

你可能感興趣

【內地疫情】全國過半數戲院停業 料近萬場舞台劇取消
16:53 2022/03/23
【內地疫情】全國過半數戲院停業 料近萬場舞台劇取消
【內地疫情】昨增4937宗本土感染 上海多近千人染疫 封城傳言不實
10:39 2022/03/23
【內地疫情】昨增4937宗本土感染 上海多近千人染疫 封城傳言不實
【內地疫情】患癌女生因隔離無法接受治療病危 上海官方回應
19:31 2022/03/23
【內地疫情】患癌女生因隔離無法接受治療病危 上海官方回應
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 吉林省 上海 中國

下一篇文章

【東航墜機】家屬講述：姐姐姐夫帶1歲半女兒去廣州看病 救命航班變送命
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東航墜機】東航空姐最後通話留4字 墜機後丈夫崩潰
【東航墜機】東航空姐最後通話留4字 墜機後丈夫崩潰
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
【東航墜機】央視：現場救援人員發現遇難者遺體
【東航墜機】央視：現場救援人員發現遇難者遺體
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】周星馳望有奇蹟出現 怒斥外國機師言論冷血
【東航墜機】周星馳望有奇蹟出現 怒斥外國機師言論冷血
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款