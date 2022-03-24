美劃紅線指明「三不要」 阻中國幫助俄羅斯規避制裁

拜登政府尋求阻止中國援助受到制裁打擊的俄羅斯。路透社報道，白宮官員周三警告中國，不要利用制裁俄羅斯帶來的商業機會，不要幫助俄羅斯規避出口管制，也不要處理其被禁止的金融交易。

G7將宣布統一的回應

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，七國集團(G7)國家將很快宣布統一的回應，以確保俄羅斯無法在中國或任何其他國家的幫助下逃避制裁。

在與拜登同乘空軍一號飛往布魯塞爾參加北約緊急峰會時，沙利文表示，「這不是專門針對中國，但將適用於每個重要經濟體，以及任何一個經濟體以有意和積極的方式，做出的試圖破壞或削弱我們實施的制裁的決定。」

他表示，美國政府已向中國傳達了這一信息，「我們希望歐盟和各個歐洲國家也能進行類似的溝通。」

拜登上週與中國國家主席習近平進行視頻通話後，中國譴責了對俄羅斯的制裁。中國的聲明指出，「實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鍊等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。」

美國的出口限制旨在阻止俄羅斯獲得關鍵商品，如商用電子產品、電腦和飛機零部件等。

沙利文：有工具來確保中國不會違對俄貿易限制

華盛頓擔心，中國可能會通過違反貿易限制來幫助俄羅斯獲得關鍵產品。沙利文補充稱，美國政府有工具來確保這種情況不會發生。

美國商務部長雷蒙多稍早表示，如果中國企業向俄羅斯出口用美國技術製造的半導體，美國將「絕對」會實施出口管制，此舉可能「使中國企業基本關門」。

在支付方面，沙利文稱，美國及七國集團(G7)盟友正在尋找「試圖調整金融支付結算方式等系統性的、行業範圍內的努力，」並將對此做出回應。

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責任編輯：蒯宇澄

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