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【東航墜機】美運輸部： 已受中國民航局邀請赴現場參與調查

國情動向 12:11 2022/03/24

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美國運輸部長布蒂吉格(Pete Buttigieg)周三（23日）表示，中國民航局已邀請美國國家運輸安全委員會(NTSB)參與對中國東方航空波音737-800客機墜毀事件的調查。

NTSB受邀趕赴現場調查

路透社引述布蒂吉格表示，「我感到非常鼓舞，中國民航部門邀請NTSB參與調查，而且是趕赴現場，美國聯邦航空管理局(FAA)將隨時準備竭盡全力支持NTSB。」

美國參議員坎特威爾（Maria Cantwell）周三也說，她的辦公室已與美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會就墜機事件調查工作和美國所扮演的角色進行交談。坎特威爾也是負責監督運輸課題的參議院商務委員會主席。

NTSB周二稱，他們與中國方面的調查工作負責人取得聯繫，並將與FAA、波音和失事客機引擎製造商CFM的技術顧問一起，以一切必要的方式為調查工作提供支持。

坎特威爾說，聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會已安排一個團隊與中國航空監管機構接洽，處理赴華事宜，她希望中國能允許美國團隊無需接受兩周的冠病隔離。

目前已找到紀錄駕駛艙語音的黑匣子

中國周三晚間發佈東航客機墜毀事故調查的最新進展，民航事故調查中心主任毛延峰指，出事客機的兩個黑匣子都是由美國公司生產，分別安裝在客艙和貨艙尾部，紀錄飛行數據和駕駛艙話音。

下午搜尋到的失事客機「黑匣子」初步判定是駕駛艙語音記錄器(CVR)，目前已連夜送往北京專業機構進行譯碼。

責任編輯：袁瑋婧

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