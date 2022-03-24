  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (四) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

花蓮台東今早同時發生地震 最高5.3級雙北感搖晃

社會熱點 12:26 2022/03/24

分享：

台灣花蓮及台東對出海域周三（23日）淩晨發生多次地震，隨餘震不斷。周四（24日）上午8時38分，花蓮縣豐濱鄉及台東縣長濱鄉同時發生地震，分別為黎克特制5.3級和4.7級；雙北（台北、新北）感受到明顯搖晃。

台灣花蓮近海多次地震最強6.6級 氣象局：3天內恐仍有餘震（多圖）

台灣東部海域6級地震 台北搖晃近1分鐘 福建浙江有震感（更新版）

據台灣交通部中央氣象局消息，24日上午8時38分，花蓮縣政府南南西方63.3公里，即花蓮縣豐濱鄉發生黎克特制5.3級，地震深度19.6公里，最大震度台東縣、花蓮縣4級。同一時間，台東縣政府北北東方80.6公里，即台東縣長濱鄉發生4.7級地震，地震深度27.2公里，最大震度南投縣3級。

前一日（23日），台灣發生多次地震，其中凌晨1時41分在花蓮縣近海、花蓮縣政府南方62.6公里的地震強度最大，規模達6.6級，震源深度30.6公里，全個台灣都有震感。氣象部門提醒，未來幾天內，仍有可能持續發生有感餘震，最大規模恐達到5.5級，民眾須持續保持警覺。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台灣東部海域6級地震 台北搖晃近1分鐘 福建浙江有震感（更新版）
2022/01/03
台灣東部海域6級地震 台北搖晃近1分鐘 福建浙江有震感（更新版）
青海6.9級地震 民居cctv拍下極罕見「地震光」（有片）
2022/01/08
青海6.9級地震 民居cctv拍下極罕見「地震光」（有片）
在日華人親歷7.4級地震：震感強烈持續1分鐘 晃到想吐（組圖）
2022/03/17
在日華人親歷7.4級地震：震感強烈持續1分鐘 晃到想吐（組圖）
台灣花蓮近海多次地震最強6.6級 氣象局：3天內恐仍有餘震（多圖）
2022/03/23
台灣花蓮近海多次地震最強6.6級 氣象局：3天內恐仍有餘震（多圖）

你可能感興趣

台灣東部海域6級地震 台北搖晃近1分鐘 福建浙江有震感（更新版）
18:58 2022/01/03
台灣東部海域6級地震 台北搖晃近1分鐘 福建浙江有震感（更新版）
青海6.9級地震 民居cctv拍下極罕見「地震光」（有片）
15:34 2022/01/08
青海6.9級地震 民居cctv拍下極罕見「地震光」（有片）
在日華人親歷7.4級地震：震感強烈持續1分鐘 晃到想吐（組圖）
12:20 2022/03/17
在日華人親歷7.4級地震：震感強烈持續1分鐘 晃到想吐（組圖）
社會民生 災難 台東 花蓮 地震 台灣

下一篇文章

【內地疫情】本土新增4732宗感染病例 上海疫情防控進入最吃緊的關鍵階段
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】重慶男聽妻7字真言 臨時改訂航班躲過一劫
【東航墜機】周星馳望有奇蹟出現 怒斥外國機師言論冷血
【東航墜機】周星馳望有奇蹟出現 怒斥外國機師言論冷血
【東航墜機】東航空姐最後通話留4字 墜機後丈夫崩潰
【東航墜機】東航空姐最後通話留4字 墜機後丈夫崩潰
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
【東航墜機】多次呼叫機組為何無回應？民航專家這樣說
【東航墜機】央視：現場救援人員發現遇難者遺體
【東航墜機】央視：現場救援人員發現遇難者遺體
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
【東航墜機】飛行數據顯示墜毀前速度接近音速 專家：撞擊恐抹去證據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款