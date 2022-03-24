花蓮台東今早同時發生地震 最高5.3級雙北感搖晃

台灣花蓮及台東對出海域周三（23日）淩晨發生多次地震，隨餘震不斷。周四（24日）上午8時38分，花蓮縣豐濱鄉及台東縣長濱鄉同時發生地震，分別為黎克特制5.3級和4.7級；雙北（台北、新北）感受到明顯搖晃。

台灣花蓮近海多次地震最強6.6級 氣象局：3天內恐仍有餘震（多圖）

台灣東部海域6級地震 台北搖晃近1分鐘 福建浙江有震感（更新版）

據台灣交通部中央氣象局消息，24日上午8時38分，花蓮縣政府南南西方63.3公里，即花蓮縣豐濱鄉發生黎克特制5.3級，地震深度19.6公里，最大震度台東縣、花蓮縣4級。同一時間，台東縣政府北北東方80.6公里，即台東縣長濱鄉發生4.7級地震，地震深度27.2公里，最大震度南投縣3級。

前一日（23日），台灣發生多次地震，其中凌晨1時41分在花蓮縣近海、花蓮縣政府南方62.6公里的地震強度最大，規模達6.6級，震源深度30.6公里，全個台灣都有震感。氣象部門提醒，未來幾天內，仍有可能持續發生有感餘震，最大規模恐達到5.5級，民眾須持續保持警覺。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁