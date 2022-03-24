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【東航墜機】發現疑似飛機引擎等重要殘骸 未發現第二個黑盒定位信號

社會熱點 14:13 2022/03/24

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東方航空客機在廣西梧州墜毀，事發已超過兩日，仍未搜尋到機上132名乘客及機員，今日（24日）事故搜救核心現場發現疑似飛機引擎等重要殘骸。當局擴大搜索範圍尋找第二個黑盒，但有專家指，現場無法搜尋到黑盒定位信號，可能是黑盒的信號發射器已受損。

搜救工作今日繼續進行，現場雨勢不斷，導致土地更加泥濘，搜救工作難度加大。搜救人員指，目前仍處於72小時黃金救援時間內，搜索區域相比核心區已擴大超10倍，希望能尋回客機的另一個黑盒，即飛行數據記錄器。目前，現場無法搜到黑匣子定位信號，搜救犬加入救援隊伍。

救援隊至今已搜尋墜機現場4.6萬平方米地區，找到部分飛機殘骸和人體組織碎片，並在現場發現一個黑盒，初步判定為駕駛艙話音記錄器(CVR)，目前已連夜送往北京專業機構進行譯碼。

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昨日下午有部分家屬在當局安排下，在墜機範圍30米外進行拜祭，亦有家屬認為難有奇蹟，決定離開廣西。

美國運輸部接獲中國邀請 派員赴現場調查

民航事故調查中心主任毛延峰指，出事客機的兩個黑客都是由美國公司生產，分別安裝在客艙和貨艙尾部，紀錄飛行數據和駕駛艙話音。有內地航空專家指，調查過程可能需時半年到一年。

美國運輸部長布蒂吉格(Pete Buttigieg)表示，中國民航局已經邀請美國國家運輸安全委員會(NTSB)，參與調查客機墜毀事故，正與中方解決簽證和隔離檢疫要求限制。

國務院安委會辦公室、應急管理部聯合印發通知，要求各地區、各有關部門和單位以東航「3·21」墜機事故為警示，清醒認識當前世紀疫情、外部複雜環境衝擊下安全生產形勢的嚴峻性、複雜性，堅決克服麻痺思想、僥倖心理，全面排查整治各行業領域安全隱患，堅決遏制重特大事故發生。

【東航墜機】家屬講述：姐姐姐夫帶1歲半女兒去廣州看病 救命航班變送命

【東航墜機】美運輸部： 已受中國民航局邀請赴現場參與調查

【東航墜機】事故時錄音曝光 空管及其他航班接力呼叫（有片）

責任編輯：蒯宇澄

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