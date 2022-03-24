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美撤銷中信國際在美公司214牌照 工信部斥濫用國家力量無理打壓中企

社會熱點 15:18 2022/03/24

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美國聯邦通信委員會（FCC）本月16日以國家安全為由，決定撤銷中信國際在美公司ComNet（USA）LLC和Pacific Networks Corp.的214牌照。上述兩家公司於周三（23日）正式收到FCC關於撤銷其214牌照的命令。對此，中國工信部今日（24日）發布聲明表示堅決反對，稱美方濫用國家力量對中國企業進行無理打壓，中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

工信部聲明指出，ComNet（USA）LLC和Pacific Networks Corp.已在美國運營多年，且一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內用戶提供優質的服務。

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聲明表示，美FCC在未列出具體違規事實的情況下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業進行無理打壓，嚴重破壞美國營商環境，損害中方企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。中方對此堅決反對。

聲明稱，美方應撤回對中方企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

此前，美國FCC曾多次對中國電信公司採取行動，自2019年起陸續吊銷中國移動、中國電信在美經營牌照；另於今年1月28日，同樣以「國家安全」為由，吊銷中國聯通（美洲）運營有限公司在美提供州際和國際通信服務的授權。

責任編輯：易燕丹

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