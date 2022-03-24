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【內地疫情】滬網民訴染疫收治4日無人管 官方：醫生已查房配藥

社會熱點 16:21 2022/03/24

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上海疫情持續，昨日（23日）有網民親訴自己核酸陽性被隔離治療的經歷，表示在醫院與四人同住四日，從未見過醫生護士，僅有人投餵三餐，同住90歲老人缺藥品，每個人狀態都在變差。貼文引發網民關注，上海官方今日回覆稱醫生已查房配藥。

在這篇廣傳的《一個上海的新冠記錄》文章裡，該網民記錄自己18日發熱並檢測出核酸陽性，翌日已退燒並被通知將轉運隔離，但直到21日凌晨才被送往華山醫院北院。

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在與同樣「核酸異常」的4人混住一間病房後，直至昨日沒有人來做過任何檢查，亦沒有人發過藥品和防護用品。同住一位90歲的老人帶的藥已經快吃完，自帶的中藥亦因工作人員拒絕幫她存進冰箱而變質。4人皆因醫護和照顧的缺失，狀態比進來之前更差。

該網民指，自己的媽媽亦收到轉運通知，被送往上海瑞金北院後，由於沒有床位，只能住在走廊。

該網民亦質疑，這樣是否會造成醫療擠兌，而原本這些醫院裡的病人去了哪裡？文章引發熱議，不少上海網民留言訴類似經歷，亦有不少人認同輕症應該居家隔離，勿浪費醫療資源。

上海官方微信上海發布今日在評論區回應稱，據了解發文網民表示已有醫生巡房配藥。

經查，該名為「林下林下」網民昨日下午更新微博稱「下午有醫生來查房了！真的醫生！」，惟原微博已被刪除。

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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疫情 治療 醫生 護士 上海

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