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回應北約秘書長言論 京：任何對中方的無端指責和猜忌都將不攻自破

國情動向 17:04 2022/03/24

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北約組織周四（24日）將在布魯塞爾舉行峰會，就俄羅斯對烏克蘭已經持續一個月的軍事行動再次商討對策。北約秘書長會前聲稱，中國散佈關於烏克蘭的謊言和信息，並對俄羅斯進行政治支持。

對此，中國外交部發言人汪文斌稱，這本身就是在散佈虛假信息，中方的立場同大多數國家的願望相一致，時間將證明中方的主張是站在歷史的正確一邊，任何對中方的無端指責和猜忌都將不攻自破。

中方指美國和北約也應當同俄開展對話

汪文斌稱，中方始終本著客觀公正的態度，為早日實現停火止戰，避免人道主義危機，恢復和平穩定作出積極努力。中方一貫主張烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應成為大國博弈的前沿。歐洲各國應當秉持戰略自主原則，同包括俄烏在內的相關國家一道，本著安全不可分割精神，通過對話談判構建均衡有效可持續的歐洲安全架構。

汪文斌表示，美國和北約也應當同俄開展對話，解開烏克蘭危機背後的癥結。化解危機，需要的是冷靜理性，而不是點火澆油；恢復和平，需要的是對話溝通，而不是施壓脅迫；實現長治久安，需要的是照顧各方的合理安全關切，而不是推行集團對抗，謀求絕對安全。

促美澄清在烏克蘭生物實驗室情況

此外，對於美國國務院表示，中國一直在散佈虛假信息，這些虛假信息首先來自莫斯科，包括關於各種生物武器計劃。汪文斌表示，一段時間以來，國際社會圍繞美國在烏克蘭生物實驗室的討論十分熱烈，提出了很多的疑問。但是我們遺憾地看到，美方作出的回應存在諸多的漏洞，各方完全有理由質疑，美方不能只是用沉默和一句虛假信息來搪塞。究竟是不是虛假信息，這需要美方做出嚴肅的澄清。

汪文斌指出，國際社會對美方在烏克蘭生物實驗室的研究目的究竟為何，美方是否在烏克蘭和其他境外實驗室從事美國內禁止的危險研究，這些問題都有重大的關切。美方自證清白的最好辦法是敞開大門，接受國際社會的檢驗。中方敦促美方改弦更張，盡快就其在烏克蘭和全球的生物軍事活動作出令人信服的交代，並停止獨家阻撓建立《禁止生物武器公約》核查機制。

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