【東航墜機】國務院調查組：目前不排除已找獲的黑盒有損壞的可能性

東航墜機發生第四天，今日下午國家應急處置指揮部發布3·21東航飛行事故調查的最新進展。在記者會上指揮部通報，已經基本確定了事故的主要撞擊點，飛機大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30米左右的核心區域內，深度從地表向下延伸大約至20米左右。

目前共搜尋遇難者遺物21件、飛機殘骸183份

廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西通報截至今日15時30分，共搜尋到遇難者遺物21件、飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，已移交調查工作組。

目前已經找到的主要殘骸包括：發動機部葉片及渦輪殘件、發動機吊架殘件、左右側水平尾翼殘件、副翼自動駕駛作動器以及帶有部分翼梢小翼的機翼殘件，還發現了駕駛艙內的機組逃生繩和機組手冊殘片以及部分機組證件。

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目前不能排除已找到黑盒存儲單元損壞的可能性

對於昨日找到的飛機黑盒，民航局通報，第一部黑盒已於昨晚由專人送達在北京的譯碼實驗室，數據下載和分析工作正在進行中，目前不能排除存儲單元損壞的可能性。

外界傳東航為了壓縮維修成本，開展自主維修波音737-800，東航回應失事飛機未涉及相關組件維修。續指，本次事故飛機機齡6.8年，遠沒有達到機型適航指令標準中拔叉部件最嚴格的檢修標準——22600個飛行起落。

對於飛機機頭垂直砸地的問題，民航局回應航空器事故調查是專業性和系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，才能抽絲剝繭，理清事實。

責任編輯：李冰琪